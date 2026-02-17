Cum să controlezi algoritmii social-media / Sfaturi utile, în ediția din 18 februarie a newsletterului de tehnologie „Good Tech”

Avalanșa de informații cu care ne întâlnim atunci când petrecem timp online este una dintre cele mai întâlnite frustrări din zilele noastre. Însă nu trebuie să faci un soi de detox total și să renunți la internet ca să-ți recâștigi liniștea. În newsletterul Good Tech de mâine, 18 februarie, vei afla câteva sfaturi practice care te vor ajuta să-ți recapeți controlul asupra propriului feed.

Jurnalistul Vlad Dumitrescu trimite în fiecare miercuri dimineață newsletterul Good Tech. Dacă vrei să primești tool-uri practice și informațiile cheie ca să navighezi lumea online mai productiv, te poți abona aici:

De cele mai multe ori, oboseala nu vine din faptul că ești online, ci din felul în care este construit mediul tău digital.

Feed-urile nu sunt făcute ca tu să fii informat sau să înveți. Ele sunt optimizate pentru retenție și atenție fragmentată. Algoritmul îți cere să rămâi conectat, să dai scroll și să te implici emoțional, chiar dacă nu ai nevoie de acea informație.

Te obosește pentru că funcționează ca un flux infinit de hit-uri de dopamină: un mic clip, o imagine, un text scurt, toate construite ca să-ți ofere senzația că trebuie să mai vezi încă unul și încă unul. Creierul tău intră într-un mod de alertă constantă, și devine din ce în ce mai greu să te oprești. Rezultatul e că, de cele mai multe ori, vei consuma mult, dar vei procesa puțin, iar la final vei simți o oboseală subtilă, dar persistentă.

Abonează-te la „Good Tech” ca să afli cum îți poți modela feed-ul astfel încât să lucreze în favoarea ta.