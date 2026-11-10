Cum să folosești căștile fără să-ți strici auzul, în newsletter-ul Good Tech de pe 11 noiembrie

Fie că ascultăm muzică în drum spre serviciu, urmărim un podcast în timp ce facem curățenie sau încercăm să ne concentrăm la birou, căștile au devenit un accesoriu de care ne despărțim tot mai greu. Sunt acestea un pericol pentru auzul nostru? Discutăm despre acest subiect în newsletter-ul Good Tech de mâine, 11 noiembrie. Ca să-l primești trebuie să te abonezi.

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Nici nu îmi mai amintesc când a fost ultima oară când am ieșit (voluntar) din casă fără să-mi iau căștile la mine. Încerc să fac în fiecare zi peste 10.000 de pași și nu mi-aș putea imagina să fac nici măcar 50 din ei fără să ascult ceva în acest timp. Căștile sunt, probabil, cel mai utilizat gadget din lume după telefon.

Însă felul în care folosim căștile ne poate afecta auzul pe termen lung. Poate ai auzit că modelele mici, care intră direct în ureche, sunt mai periculoase decât cele mari, care acoperă urechile. Sau că dacă nu dai volumul la maximum nu ai de ce să-ți faci griji. Adevărul este ceva mai complicat și nu ține doar de tipul de căști pe care îl alegi.

Problema este că deteriorarea auzului provocată de expunerea repetată la sunete prea puternice se poate instala treptat, fără să-ți dai seama. Nu te doare neapărat nimic și nici nu observi imediat că auzi mai slab. Uneori, primele semne sunt un țiuit în urechi după ce scoți căștile sau senzația că sunetele din jur sunt înfundate.

Nu trebuie să renunți la căști pentru a-ți proteja auzul. Contează însă cât de tare asculți, cât timp le ții în urechi și ce setări folosești. Iar telefonul te poate ajuta să ții sub control o parte dintre aceste lucruri.