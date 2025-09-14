Cum să predai fără rușine aparatul reproducător elevilor. Lecțiile unei profesoare la pensie

Jurnaliștii Școala 9 au vorbit cu Camelia Manea, una dintre profesoarele care a scris un manual de biologie de clasa a VII-a în care este abordată și tema reproducerii.

„Amalia avea 14 ani, iar prietenul ei, Sorin, avea 17, atunci când ea a rămas însărcinată cu Tudor, care are acum aproape 2 ani. Trăiește împreună cu mama ei, pentru că tatăl copilului, deși a fugit de acasă pentru a trăi cu Amalia și copilul lor, s-a speriat și a plecat. Amalia a renunțat la școală pentru a avea grijă de băiețelul ei. Va relua probabil cursurile după ce copilul nu va mai fi dependent de ea. «Ar trebui să reiau școala, dar acum nu am cum. Sau poate o să mă angajez pe undeva, pentru că nici mama nu are un salariu prea bun, iar alocația mea este foarte, foarte mică. Nu vreau să mă gândesc la asta acum. O să văd ce o să fac. Acum trebuie să merg pe direcția asta pe care sunt.» Nu mai are nici lacrimi. Or fi secat de mult, în nopțile de singurătate și de deznădejde.”

Așa arată un studiu de caz introdus în manualul de biologie pentru clasa a VII-a al Editurii Corint. La pagina 103, după teoria legată de funcția de reproducere, autoarele manualului propun exerciții practice pe baza articolului Andreei Tudorică, „Copilele care au copii”, din februarie 2018, scrie Școala 9.

În interviul acordat Școala 9, Camelia Manea, una dintre autoarele manualului, despre cum a ajuns să predea biologie și apoi să scrie manuale, cum s-a predat reproducerea înainte și după Revoluție, cum vede educația pentru sănătate și sexuală în școală, ce reacții au elevii la ore.

„Am terminat liceul în anul de grație 1980. Am dat la Facultatea de Biochimie din București. După facultate am primit repartizare la liceul din Dumbrăveni, în județul Sibiu. Apoi m-am mutat la Ploiești și am lucrat în industrie ca biochimist. Când a venit Revoluția, a venit și fiul meu și am zis că este mai bine pentru mine ca mamă să intru în învățământ. Și în 2010 am început cu culegeri mici de texte și de probleme”, povestește Camelia Manea, în interviul acordat Școala 9.

Cum era predată funcția de reproducere când era elevă

Aceasta și-a amintir cum era predată funcția de reproducere când era elevă. „Foarte serios. Chiar dacă era înainte de Revoluție. Nu era abordată ca educație sexuală, ci ca anatomia și fiziologia sistemului reproducător. Deci aveam doar partea descriptivă. – Informațiile legate de reproducere înainte de Revoluție erau strict științifice. Adică atunci știam foarte clar că trebuie să te măriți și să ai copii. Aveam un univers mai limitat, ca să nu zic că informațiile noastre erau mult mai reduse. Acum sunt mult mai numeroase. Problema este că trebuie să facem diferența între ce e bine și ce nu e bine. Și pentru asta eu cred că orele astea de educație sexuală se pot face, că mereu s-a pus problema. Cine să facă educație sexuală? Profesorii de biologie, că știu destul și au și programe, o mulțime de ghiduri. Și părinții pot să facă o astfel de educație.”

Aceasta a vorbit și despre experiența sa ca profesoară.

„Eu am avut ocazia să predau educație pentru sănătate la clasele de uman, la clasele a XI-a și a XII-a. Erau patru module care se refereau la sănătatea reproducerii și familiei, la consumul și abuzul de substanțe toxice, la valori umane, violență, abuz, accidente. Și la fiecare nivel erau propuse teme pe care puteam să le abordăm sau puteam să facem altele. Dar mie mi s-au părut potrivite cele din programă și chiar le-am parcurs cu seriozitate.

La primul curs de genul mă așteptam să fie refractari, să facă glume, dar au fost foarte serioși și chiar au pus multe întrebări. Și atunci am zis că este un domeniu care trebuie dezvoltat și aprofundat.”