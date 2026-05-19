Cum să-ți faci curățenie în tab-uri de pe laptop fără să pierzi nimic, în newsletterul Good Tech de pe 20 mai

Dacă ai acum deschise pe laptop undeva între 12 și 47 de tab-uri, să știi că multă este situație. Și nu ești dezorganizat, în mod special. Browserul a devenit, fără să ne dăm seama, locul în care depozităm tot ce nu vrem să uităm. În ediția de mâine a newsletterului Good Tech, vei găsi câțiva pași pe care îi poți face ca să gestionezi mai bine tab-urile tale din browser.

Tab-urile au devenit un fel de memorie externă. Avem mereu ceva acolo. Un lucru pe care vrem să-l citim, să-l cumpărăm, să-l comparăm, să-l rezolvăm sau pur și simplu să nu-l pierdem. E varianta digitală a teancului de hârtii de pe birou pe care îți spuneai că le vei organiza mai târziu.

Realitatea e că suntem, cumva, victimele perfecte. Consumăm multă informație într-o singură zi: newslettere, TikTok-uri, thread-uri de pe X sau Reddit, PDF-uri, tutoriale, articole, clipuri pe YouTube, produse salvate, recomandări trimise de prieteni. Aproape fiecare lucru pe care îl vedem pare valoros și dacă nu avem timp să-l consumăm acum, simțim că trebuie să-l salvăm cumva.

Cel mai simplu lucru devine să mai lași un tab deschis. Și apoi încă unul. Și încă unul. Și tot așa.

Există însă niște soluții surprinzător de simple prin care poți să scapi de haosul ăsta fără să-ți schimbi complet viața digitală. Trebuie doar să ai un loc mai bun pentru lucrurile pe care în momentul ăsta le ții captive în tab-uri. Află mai multe detalii în ediția de mâine a Good Tech.