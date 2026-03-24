Cum scăpăm de graffiti? Primarul Ciucu spune că este nevoie de câteva luni doar pentru avize

Curățarea clădirilor monument istoric de graffiti sau de afișele lipite ilegal, este în acest moment extrem de greoaie, fiind nevoie de proiect de arhitectură, aviz de la Ministerul Culturii și autorizație, a declarat luni primarul general, Ciprian Ciucu, în cadrul dezbaterii „Graffiti, o boală grea a Bucureștiului, cum o tratăm”.

Primarul a propus un regulament prin care proprietarii să fie obligați să curețe clădirile, iar Primăria să plătească 80% din costurile intervenției. Dar, spun autoritățile, pe actuala legislație, intervenția este foarte dificilă pentru că este îngreunată de birocrație.

„Dacă regulamentul s-ar aproba peste o lună, prima clădire ar fi curățată undeva în septembrie, în aceste condiții, a explicat și viceprimarul Stelian Bujduveanu.

Ciucu cere modificarea legii

Ciprian Ciucu a cerut Ministerului Culturii modificarea legislației, în așa fel încât să se facă o excepție pentru curățarea clădirilor și să nu mai fie nevoie de parcurgerea acestei proceduri greoaie.

„Am calculat cât va costa intervenția, am zis să suporte Primăria măcar 80%. Dar legislația actuală blochează intervenția publică. Dacă clădirea este monument, e nevoie de aviz, autorizație.

În alte orașe, pentru a se zădărnici acest fenomen se intervine în 48 de ore. E o lege făcută pentru a proteja obiectivele de patrimoniu, dar care s-a întors împotriva noastră. (…) Nu mă pot obișnui ca orașul să arate așa”, a declarat Ciprian Ciucu în cadrul dezbaterii publice.

Poliția locală nu poate stăpâni fenomenul

„Nu poți să păzești permanent fiecare clădire, acest fenomen nu poate fi oprit de Poliția locală. Cei care vandalizeaza, chiar dacă sunt prinși de polițiști, în 99% din cazuri, judecătorii se înmoaie, că sunt tineri, copii, nu dau începerea urmăririi penale. Avem o politică penală care nu ne ajută să scăpăm de această boală”, a mai spus Ciucu.

Primarul spune că în timp ce persoanele care distrug fațadele clădirilor cu graffiti scapă fără nicio pedeapsă, primarii care intervin și curăță fațadele clădirilor riscă dosar penal, fiindcă intervenția neautorizată pe clădirile monument e infracțiune. „Să ieșim din această ipocrizie. Nu este vorba ca cineva să intervină pe fațadă, ci de a le salva”, a cerut Ciucu.

Primarul spune că și în condițiile în care regulamentul propus s-ar aproba și s-ar aplica, în acest context legislativ nu ar fi eficient.

„Noi am pregătit deja un regulament, dar regulamentul este pe baza actualei legislații. El este în transparență deja, dar nu mi se pare eficient. Adică va dura iarăși foarte mult timp ca să acționăm. Și nu doar ca să acționăm punctual, la clădirea primăriei sau cu altă clădire și cod. Trebuie să acționăm sistemic”, a mai spus Ciucu.

Autorizarea în regim de urgență

Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a declarat că o soluție ar fi intervenția în regim de urgență, permisă de lege în acest moment.

„Am ajuns în situația în care, dacă vrea autoritatea locală să revopsească o trecere de pietoni, are nevoie de aceste avize. Există și scurtături, intervenția de urgență, care ar putea debloca situația. Voi pune pe hârtie soluțiile agreate și după negocieri, inclusiv politice, va fi o intervenție de urgență, nu voi zăbovi să facem ce trebuie”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că sunt două variante pentru modificarea Legii, prin Ordonanță de Urgență, procedura mai rapidă sau prin proiect de lege în Parlament, procedura mai greoaie.

Viceprimarul Stelian Bujduveanu a spus că Primăria Capitalei nu poate dispune pe proprietate privată, astfel că nu poate curăța fațadele clădirilor proprietate privată.

„Avem nevoie de intervenția pe domeniul privat prin dispoziție, acolo unde este intersecția cu domeniul public, să curățăm. Nu cred că e nevoie de aviz de la MC ca să cureți o clădire de noroi. În condițiile actuale, dacă se aprobă într-o lună regulamentul, în septembrie am putea să curățăm prima clădire”, a declarat Bujduveanu.

Ce soluții sunt

Matei Damian, arhitectul șef al Bucureștiului, a declarat că scoaterea acestei fapte din zona de penal și catalogarea drept contravenție, ar putea ajuta.

„Este o dezbatere care a mai avut loc acum câțiva ani, în Parlament, s-a propus ca anumite aspecte să fie scoase de pe zona de infracțiune și să meargă pe contravenție fiindcă s-a ajuns la un blocaj. Dezbaterea a rămas fără efect. Ce ne folosește dacă cineva, care a degradat un monument (cu graffiti) primește după 2 ani neînceperea urmăririi penale, în loc să găsim niște mecanisme de descurajare prin aplicarea unor amenzi drastice, lucruri care pot fi făcute de primăriile de Sector”, a declarat Matei Damian.

Mihai Munteanu, consilierul primarului Ciprian Ciucu pe urbanism a propus elaborarea unui ghid împreună cu Ministerul Culturii, astfel încât, în funcție de tipul fațadei să fie aplicată o metodă de curățare neinvazivă. „Să fie un fel de preaprobare”, a explicat acesta.

O altă soluție ar fi ca să se aprobe „la grămadă”, intervențiile de curățare a unei străzi întregi, de exemplu, ca Primăria să câștige timp.

George Tuță, primarul Sectorului 1, spune că legislația ar trebui să separe intervențiile de curățare a fațadelor de cele de construire.

„Este o reală problemă economică. Legea nu cred că protejează patrimoniul cultural ci îngreunează intervențiile noastre. Ar trebui să separăm elementele de construire de cele de curățare. Putem avea dosar penal și dacă curățăm o bordură în zona protejată. Pentru asta nu ar trebui să faci ditamai dosarul, pentru a face curățenie. Ar trebui să se clarifice ce înseamnă curățarea unei clădiri. Și trebuie găsită o modalitate de a-i depista pe cei care fac rău. Aceste spray-uri nu ar trebui vândute celor sub 16 ani”, a declarat Tuță.

Sancțiuni pentru persoanele de pe afiș

În ceea ce privește afișele lipite în tot orașul, primarul Sectorului 1 spune că ar trebui puse sancțiuni pentru cei care sunt pe afișele respective, pentru a elimina această activitate.

„Trebuie să avem zone dedicate afișajului în oraș. Înainte erau acei cilindri istorici, acum sunt cu zeci de straturi și nu mai încurajează lipirea acolo. Dar nu putem să stăm noi cu polițiștii locali să punem câte un om în fiecare intersecție”, a mai declarat Tuță.

Ce prevede regulamentul inițiat de Primăria Capitalei

Proprietarii clădirilor din zonele protejate din București vor fi obligați să curețe fațada clădirilor de graffiti și afișe lipite ilegal, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere publică de Primăria Capitalei. Lucrările se vor face fie pe cheltuiala proprietarilor, fie într-un program al Primăriei, prin care instituția va plăti 80%.

Mai întâi, Poliția Locală a Municipiului București va identifica clădirile cu graffiti sau afișe lipite și va întocmi o notă de constatare care va cuprinde adresa imobilului, proprietarul sau administratorul, descrierea suprafețelor afectate, tipul marcajului (graffiti sau afișaj), estimarea suprafeței, fotografii datate. Apoi, nota de constatare va merge la Direcția de urbanism din cadrul Primăriei Capitalei.

Poliția Locală va notifica proprietarul sau administratorul cu privire la obligația de a curăța fațada și despre posibilitatea de includere a clădirii în programul Primăriei, unde instituția acoperă 80% din costurile lucrării.

În cât timp trebuie curățată clădirea

Termenul de înscriere în program este de 45 de zile calendaristice de la data comunicării notificării, iar proprietarul sau administratorul trebuie să decidă cum dacă va curăța zona pe cont propriu sau dacă se înscrie în programul Primăriei.

„Pentru imobilele ai căror proprietari sunt înscriși în program, de la data validării înscrierii și până la recepția finală a lucrărilor, organele de control vor constata existența unui demers legal de remediere asumat. Pe cale de consecință, li se va acorda un termen de conformare corelat cu durata de execuție a lucrărilor de către autoritatea publică. Pentru proprietarii care nu se înscriu în program sau renunță ulterior sau nu se conformează voluntar, polițiștii locali vor demara procedurile de sancționare”, se arată în regulamentul propus.

Proprietarul sau administratorul care alege conformarea voluntară are obligația să îndepărteze graffitiul sau afișajul neautorizat, astfel încît să nu producă degradări suplimentare finisajelor sau elementelor arhitecturale.

Pentru proprietarii care se înscriu în Programul Primăriei , plata cotei de 20%, conform devizului comunicat, se va face în contul pus la dispoziție de Administrația Străzilor în maxim 30 de zile calendaristice de la finalizarea lucrării.