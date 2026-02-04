Cum se calculează factura la întreținere pentru bucureștenii cu caloriferele reci. Anunțul făcut de PMB

Primăria Capitalei a informat miercuri, într-o postare pe pagina de Facebook, că agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă și căldura sunt livrate la parametrii normali.

„Plătim apa caldă și căldura doar atunci când sunt livrate la parametrii normali! Altfel, agentul termic nu e tarifat la nivel maxim. Apa, caloriferele sunt călâi sau reci – se plătește în consecință!”, a transmis PMB.

Consumul real este înregistrat cu ajutorul contorului de energie termică de la subsolul blocurilor, a precizat PMB.

Conform Primăriei, contorul de energie termică de la subsolul blocurilor înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Astfel, se plătește în funcție de temperatura apei.

„Exact consumul real! La subsolul fiecărui bloc, contorul de energie termică înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică înregistrează exact cantitatea de energie livrată (MWh/Gcal). Apa „călduță” e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mica de Gcal. Nu se facturează estimativ și nu se plătește în avans!”, a precizat Primăria Capitalei.

Întreținerea afișată la avizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru scara blocului sau curățenia, au adăugat reprezentanții primăriei.

„Nu avem apă caldă, dar întreținerea e tot mare. De ce? Întreținerea afișată la avizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru scara blocului, curățenia, salarii administrația blocului etc. (…) Factura are un termen de scadență de 15 zile de la data emiterii. Există o perioadă de grație de încă 30 de zile, peste termenul de scadență. Dacă factura este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalități”, a transmis municipalitatea.

PMB precizează că, în acest moment, „sunt înregistrate mici avarii pe rețeaua secundară”, la 288 de blocuri. Este livrat agent termic, dar la parametri mai scăzuți.



