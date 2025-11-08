Cum se duce bătălia pentru Pokrovsk: Casă cu casă / Rușii au început să facă ceva ce nu au mai reușit până acum

Rusia a afirmat sâmbătă că forțele sale continuă să avanseze în bătăliile aprinse din jurul orașelor cheie Pokrovsk și Kupiansk, Moscova anunțând și că a cucerit un sat minuscul din estul Ucrainei, transmite Reuters.

Ministerul Apărării a anunțat pe Telegram că forțele sale au capturat Vovche, în colțul de sud-est al regiunii Dnipropetrovsk. Conform datelor statistice ucrainene disponibile, populația satului era de 13 persoane în 2001.

„Unități ale grupării de forțe Vostok au avansat adânc prin apărarea inamică și au reușit eliberarea satului Vovchye din regiunea Dnipropetrovsk”, se spune într-un comunicat citat de Reuters.

Bătălia pentru Pokrovs se duce acum casă cu casă

În regiunea Donetsk, Rusia afirmă că a continuat să câștige teren în luptele care se desfpșoară casă cu casă în orașul strategic Pokrovsk, precum și în apropierea orașului Myrnohrad.

Rusia, care se referă la aceste orașe folosind denumirile lor din era sovietică, Krasnoarmeisk și Dmitrov, a susținut că ambele sunt încercuite.

Ministerul a mai declarat că forțele sale înregistrează progrese în Kupiansk, în regiunea Harkov, unde, potrivit acestuia, unitățile ucrainene sunt, de asemenea, încercuite.

Kievul a recunoscut că situația din Pokrovsk, unde luptele durează de peste un an, este dificilă, dar afirmă că luptă în continuare în toate cele trei orașe.

DeepState, un proiect ucrainean care urmărește din surse deschise evoluția liniei frontului, arată că Rusia a avansat în jurul Pokrovskului și Kupianskului, dar nu a izolat forțele ucrainene în niciunul dintre aceste orașe.

Pentru prima dată, rușii aduc vehicule în Pokovsk

Forțele ruse continuă să avanseze în direcția Pokrovsk și, potrivit unor informații, își extind lanțul logistic către sudul Pokrovskului, spune thin tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului în ultima sa evaluare.

Imagini geolocalizate publicate joi și vineri indică faptul că forțele ruse au avansat recent în nord-estul și la periferia estică a Pokrovskului, precum și în sudul Myrnohradului (la est de Pokrovsk) și la nord de Myrnohrad.

Bloggerii militari ruși au spus că forțele ruse încearcă să aducă camioane și motociclete în sudul Pokrovskului pentru a livra provizii, fiind prima dată când forțele ruse au început să utilizeze vehicule în Pokrovsk.

Până acum, forțele ruse au desfășurat operațiuni logistice în Pokrovsk în principal cu ajutorul dronelor.

Corpul 7 de reacție rapidă al forțelor aeriene ucrainene a confirmat vineri că forțele ruse încearcă să extindă logistica în sudul Pokrovskului folosind motociclete. Unitatea a raportat că forțele ruse și-au redus activitatea și frecvența mișcărilor în Pokrovsk pentru a minimiza pierderile, în așteptarea de întăriri.

Corpul 7 a afirmat că forțele ruse au atacat fără succes Myrnohrad din est de mai multe ori și a apreciat că forțele ruse vor ataca probabil orașul dintr-o altă direcție în viitorul apropiat.