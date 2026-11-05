Cum se explică succesul fulminant al lui Jon Ossoff, omul care a găsit glonțul de argint împotriva lui Trump și a ajuns în fruntea candidaților democrați cu șanse la Casa Albă 

Acum un an, senatorul de Georgia Jon Ossoff era văzut drept unul dintre cei mai vulnerabili democrați la alegerile de la jumătatea mandatului, iar asta s-a năruit rapid în timpul campaniei.

Cum a ajuns senatorul american Jon Ossoff o stea în ascensiune în Partidul Democrat, aclamat drept „noul Obama”, după ce cu doar un an în urmă era considerat unul dintre cei mai vulnerabili democrați în fața unui eventual asalt al republicanilor la scrutinul din 3 noiembrie? Explicațiile analiștilor pentru succesul lui sunt simple.

În noaptea alegerilor, presa americană i-a anunțat victoria detașată în lupta pentru un nou mandat la doar jumătate de oră după închiderea urnelor. O lovitură ce anticipa valul albastru democrat care a măturat țara.

Analiștii spun că forța lui Ossoff a ridicat scorul partidului, contribuind și la victoria candidatei democrate la funcția de guvernatoare a statului, Keisha Lance Bottoms.

Succesul i-a consolidat senatorului de 39 de ani poziția deja ocupată pe o listă scurtă de potențiali candidați democrați la alegerile prezidențiale din 2028. Chiar dacă el susține că nu se gândește deocamdată la această funcție.

De fapt, după alegeri, platforma de predicții Polymarket îl arată pe Ossoff pe primul loc în rândul democraților cu șanse la președinție. Este plasat în fața guvernatorului de California Gavin Newsom și a reprezentantei de New York Alexandria Ocasio-Cortez.

O campanie care a trecut dincolo de Georgia

În campania electorală, adversarul direct al lui Ossoff, republicanul Mike Collins, a reprezentat mai degrabă o formalitate. A fost spulberat în dezbaterea electorală de democratul care avea ținte mai mari în vizor.

Campania lui Ossoff a fost una națională, nu doar locală, au remarcat mai mulți analiști.

Senatorul a ținut discursuri virulente la adresa lui Donald Trump. L-a acuzat pe președintele american că profită de funcția sa și a atacat modul în care Trump gestionează războiul SUA împotriva Iranului.

Comentariile sale referitoare la Natalie Harp, loiala colaboratoare a lui Trump, au făcut senzație în vară.

„Președintele doarme în timpul ședințelor. Joacă golf și tranzacționează acțiuni. Nu vrea să-și facă treaba. Vrea să-și construiască sala de bal și să călătorească împreună cu Natalie în palatul lor zburător, aparent lipsit de apărare, oferit de emirul din Qatar”, a spus Ossoff la un miting electoral din luna august.

Declarațiile lui au explodat pe rețelele sociale și au adus-o în atenția publicului larg pe Natalie Harp, fosta prezentatoare de știri de televiziune în vârstă de 35 de ani, care a fost o prezență constantă alături de Trump.

Președintele a fost furios, iar alături de consilierii și aliații săi l-a atacat repetat pe Ossoff.

Mesajul de succes împotriva lui Trump și a republicanilor

Unele voci au observat că Ossoff a câștigat atât de categoric în 3 noiembrie în parte datorită mesajului. Un mesaj de succes care a subliniat autoritarismul perceput al administrației Trump, corupția percepută din jurul președintelui și preocupările oamenilor obișnuiți, care se confruntă cu creșterea prețurilor.

Mesajul a fost subliniat și de alți candidați democrați, precum James Talarico, din Texas, și, spun analiștii, s-ar putea dovedi esențial pentru partid la alegerile în 2028.

Corupția a fost o temă recurentă în discursurile populiste ale lui Ossoff. A vorbit despre afacerile familiei Trump, îmbogățit cu miliarde de dolari în timpul primilor doi ani de mandat, și despre „lipsa sufocantă de respect din partea corporațiilor”.

Iar senatorul democrat a încercat să-i curteze și pe alegătorii republicani, folosind un limbaj bipartizan. A recunoscut că Trump nu a inventat corupția politică. „Da, sistemul este într-adevăr măsluit. Dar președintele nu îl repară. Îl măsluiește și mai mult, în folosul său”, a spus el.

„În timp ce sute de mii de americani din Georgia rămân fără asigurare medicală, Mike Collins îi construiește lui Trump o sală de bal. Și în timp ce voi plătiți mai mult pentru orice, familia Trump încasează miliarde din toată lumea. Taxe vamale ilegale, un război eșuat, tăieri în sistemul de sănătate și o corupție fără precedent”, a spus senatorul.

La urne a devenit evident cât de importantă era corupția în ochii alegătorilor.

Aproape 90% dintre cei 1.202 de participanți la sondajul realizat de Fox News au declarat că sunt extrem de îngrijorați sau foarte îngrijorați de corupția din rândul guvernului. Această problemă se află chiar înaintea inflației și a prețurilor ridicate ca principal motiv de îngrijorare.

O lecție învățată despre forța mesajului anticorupție

Jon Ossoff a crescut în Northlake, în apropierea orașului Atlanta. Mama sa, Heather Fenton, este o personalitate politică relevantă. Este una dintre fondatoarele organizației New Power Pac, care a militat pentru alegerea femeilor în funcții locale din Georgia. Tatăl său, Richard Ossoff, a fost avocat.

Înainte de a deveni, acum șase ani, unul dintre cei mai tineri senatori, la 33 de ani, Ossoff a mai avut o încercare eșuată în alegeri. De asemenea, a fost asistentul lui John Lewis, o figură emblematică a mișcării pentru drepturile civile, dar și, important, a avut o scurtă carieră de producător de filme documentare. Filmele produse de mica sa companie au abordat tema corupției și a încălcărilor drepturilor omului, au analizat activitatea FIFA și investițiile Beijingului în Africa sau au spus povestea luptătoarelor yazidite, într-un documentar difuzat de BBC, potrivit The Guardian.

În 2019, unul dintre colegii lui Ossoff, jurnalistul ganez Ahmed Hussein-Suale Divela, a fost asasinat în Accra, în stil mafiot, de doi oameni pe o motocicletă. Cu doar câteva luni înainte, Ossoff colaborase cu Divela la realizarea unui documentar despre corupție și mită în fotbalul african, care a stârnit rumoare în Gana și a atras amenințări la adresa lui Divela.

„Niciodată nu am fost atât de devastat de ceva în viața mea profesională. Era tot ceea ce uram mai mult – oameni corupți, care au fost demascați pentru corupția lor și care se răzbună ucigând un jurnalist”, a spus Ossoff într-un interviu recent.

Episodul i-a oferit și o lecție lui Ossoff. Demascarea corupției atrăgea atenția – iar atenția era o formă de putere, a observat Washington Post.

Lecția i-a fost folositoare în campania electorală. Și nu doar din acest punct de vedere.

Un succes în era platformelor sociale

Aceste abilități ale lui Ossoff și ale echipei sale au devenit rapid evidente pe rețelele sociale. Pe scenă, senatorul arată impecabil, într-o cămașă cu mânecile suflecate, manifestând, spun mulți, ceva din energia, carisma și elocvența fostului președinte Barack Obama.

Mitingurile sale sunt filmate atent, cu mai multe camere, iar echipa sa editează clipuri mici care se viralizează apoi pe platforme.

Milioane de alegători americani, dar și oameni din întreaga lume se trezesc cu Ossoff pe telefoanele lor. Sunt clipuri de câteva zeci de secunde sau mai puțin, în care senatorul lansează o nouă insultă sau o critică ascuțită la adresa administrației Trump.

De fapt, nu interviurile lungi și consistente sau politicile sale l-au adus pe Ossoff în atenția publicului larg, ci tocmai aceste fraze memorabile, potrivite pentru atenția ceva mai redusă a publicului.

Referirea senatorului la Natalie Harp a generat o creștere de 5.000% a căutărilor pe Google pentru numele acesteia.

În mintea oamenilor au rămas și alte comentarii, abil formulate.

„Președintele a fost atât de umilit în strâmtoarea Ormuz, încât și-a aruncat jucăriile din cărucior”, a spus Ossoff la un miting.

„Au depus mai mult efort pentru a ascunde dosarele lui Epstein decât au depus vreodată pentru a vă reduce cheltuielile”, a strigat el, la o altă adunare electorală.

Senatorul democrat a definit rapid elita din jurul lui Trump. Într-un interviu cu Stephen Colbert, el a vorbit despre „clasa Epstein”, o etichetă pentru oamenii bogați și influenți asociați cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Viral a devenit și momentul în care Ossoff îl presează pe candidatul lui Trump la funcția de director al Serviciului Național de Informații să spună cine a câștigat alegerile din 2020.

Prea superficial?

În ciuda abilităților lui Ossoff, mai mulți comentatori și observatori din presa americană au făcut referire la posibila superficialitate a senatorului.

Unii democrați consideră că Ossoff este prea moderat sau, mai rău, prea generic, a scris revista The Atlantic.

Scepticii spun că atractivitatea senatorului ține în mare parte de aura sa general plăcută.

Iar reporterul The Atlantic a mărturisit că oamenii cu care a vorbit în vară la mitingurile lui Ossoff nu au putut să articuleze un motiv pentru sprijinul lor. Laudele lor au fost vagi. „Nu aș putea preciza nimic”, a spus o femeie înainte de un miting, cu referire la politicile senatorului.

Toți au fost de acord însă că acesta este diferit de ceilalți democrați, că are carismă, că vorbește așa cum își doresc.

Comentatorii mai amintesc că mai toate aceste lucruri s-au spus despre președintele Barack Obama, atunci când acesta a apărut pe scena politică.

Atuurile lui Ossoff

Strategii spun că victoriile sale într-un stat competitiv precum Georgia și capacitatea de a convinge un electorat conservator îi oferă lui Ossoff un atu important, prin comparație cu Gavin Newsom, guvernator într-unul dintre cele mai democrate state americane.

Pozițiile lui Ossoff pe teme precum sănătatea, economia și imigrația sunt în mod evident în linia democrată, dar mai la centru față de cele ale progresișilor din partid.

Asemenea unui al democrat alb din Sud, Bill Clinton, Ossoff a câștigat parte din încrederea alegătorilor de culoare încât să aibă un avantaj în primarele democratice, în cazul în care ar decide să candideze.

Pe de altă parte, cu un singur mandat de senator, el are încă un parcurs încă subțire în Congres.

Dincolo de asta, va trebui să gestioneze ambițiile prezidențiale ale prietenului său și colegului de Senat din Georgia, reverendul Raphael Warnock.

Credința sa iudaică poate deveni, de asemenea, un subiect de discuție într-o competiție internă pentru nominalizarea democrată, în condițiile în care partidul se confruntă cu creșterea antisemitismului și cu testele de puritate impuse de stânga contestatară.

Ossoff a condamnat Israelul pentru încălcarea dreptului internațional în războiul împotriva Gazei, dar a evitat să acuze guvernul Netanyahu de genocid, ceea ce i-a atras critici din partea activiștilor de stânga din mediul online.

The Observer scrie că dacă Ossoff va reuși să unească facțiunile aflate în conflict din Partidul Democrat, atunci va avea un avantaj major în lupta pentru o eventuală candidatură.

„Ossoff ar fi un candidat foarte interesant”, a declarat Hank Sheinkopf, strateg democrat veteran și fost consilier al lui Bill Clinton. „Pentru că se situează la centru, reprezintă un stat din Sud, discursul lui se potrivește momentului și are alura unui președinte. Ar putea fi un jucător serios”, a spus acesta.