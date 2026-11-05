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Actualitate

Cum se explică succesul fulminant al lui Jon Ossoff, omul care a găsit glonțul de argint împotriva lui Trump și a ajuns în fruntea candidaților democrați cu șanse la Casa Albă 

Adrian Cochino
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Cum a ajuns senatorul american Jon Ossoff o stea în ascensiune în Partidul Democrat, aclamat drept „noul Obama”, după ce cu doar un an în urmă era considerat unul dintre cei mai vulnerabili democrați în fața unui eventual asalt al republicanilor la scrutinul din 3 noiembrie? Explicațiile analiștilor pentru succesul lui sunt simple.

Acum un an, senatorul de Georgia Jon Ossoff era văzut drept unul dintre cei mai vulnerabili democrați la alegerile de la jumătatea mandatului, iar asta s-a năruit rapid în timpul campaniei. 