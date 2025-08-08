Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare și ce se întâmplă cu banii rămași dacă nu ai moștenitori / Toate explicațiile

„Aceste plăţi care se vor face eşalonat vor fi garantate. Niciodată nu vor încasa mai puţin decât au primit când au intrat în fondul de plată”, a dat asigurări Ileana Horvath, director pe sectorul de pensii private din ASF, în timpul conferinței de azi de la Guvern, în care a fost anunțat noul proiect de lege care vizează pensiile private din Pilonul II și III.

Peste 9,3 milioane de români care au pensii private obligatorii (Pilon II) și facultative (Pilon III) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maximum 25% din sumă, iar restul, lunar, pe întreaga durată de viață, arată un proiect de lege discutat vineri în primă lectură de Guvern.

Adoptarea acestei legi este condiție de aderare a României la OCDE și este motivată de ieșirile masive la pensie așteptate în 2030, a susținut vineri la Guvern Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), instituție care reglementează piața asigurărilor și a pensiilor private.

Președintele ASF a subliniat vineri la guvern că „la momentul înfiinţării fondurilor de pensii administrate privat, în anul 2008, a existat angajamentul ca în 3 ani de zile de la acel moment să existe şi o legislaţie prin care se prevede modul de plată al acumulărilor în fondurile administrate privat, dar acest lucru nu s-a întâmplat”.

Plata pensiilor private s-a făcut până acum printr-o modalitate provizorie.

Astfel, în prezent participanții la Pilonul II de pensii care ies la pensie au două opțiuni pentru a primi sumele acumulate: fie aleg să ia toți banii deodată, fie eșalonat prin plăți lunare pe durata a cel mult 5 ani (cel mult 60 de plăți lunare).



Principalele schimbări propuse

Introducerea Fondurilor de plată: Se vor creea fonduri speciale, separate de cele de acumulare (în care sunt strânși banii), care vor fi administrate de noi entități numite „furnizori de pensii private”. Acești furnizori pot fi administratori de fonduri de pensii actuali, societăți de asigurări, societăți de administrare a investițiilor sau noi companii înființate special în acest scop.



Două forme principale de plată a pensiilor:

– Pensiile de tip „retragere programată”: Primești o sumă lunară pe o perioadă determinată (maxim 10 ani). Banii acumulați sunt garantați, iar în caz de deces moștenitorii tăi pot primi suma rămasă. Această opțiune este similară cu sistemul din Bulgaria.

– Pensiile viagere: primești o sumă lunară pe toată durata vieții, indiferent cât de mult trăiești. Această variantă este gestionată de companii de asigurări și poate include o opțiune pentru moștenitori.

Retragerea parțială a maxim 25% din banii acumulați: Proiectul permite retragerea unei sume forfetare de până la 25% din valoarea totală a contului, o măsură similară cu cele aplicate în alte țări europene precum Bulgaria. Restul banilor ar urma să fie plătiți eșalonat.

Reinvestirea banilor: O noutate importantă este că fondurile de plată vor reinvesti sumele aflate în conturile participanților, cu scopul de a genera randament suplimentar. Aceste fonduri vor investi diferit, în funcție de tipul de pensie ales (viageră sau programată), în instrumente precum titluri de stat, depozite bancare sau acțiuni.

Cum se va va face plata pensiilor: „Niciodată nu vor încasa mai puţin decât au primit”

Prezentă la conferința de presă de la guvern, Ileana Horvath, director pe sectorul de pensii private din ASF, a explicat cum se va face plata pensiei private.

„În momentul când participantul va îndeplini condiţiile de ieşire la pensie, respectiv 60 de ani pentru participanţii la fondurile de pensii facultative şi între 63 şi 65 de ani pentru participanţii la fondurile de pensii private, ei vor primi o scrisoare, o notificare, prin care li se va prezenta ce sumă au în contul individual şi care sunt furnizorii de plată către care se vor duce să se adreseze. Acolo vor încheia un contract de plată”, a explicat aceasta.



Ileana Horvath a subliniat că în prezent participanții la Pilonul II de pensii nu au decât un act de aderare, nu un contract de plată.

„În acel act de aderare nu s-a stipulat niciodată că vor primi o plată unică sau plată eşalonată, pentru că la momentul când s-a elaborat Legea 411 şi Legea 204 nu exista o lege privind plata pensiilor. Deci ei vor încheia un contract de plată, vor negocia acest contract de plată şi îşi vor alege cel mai bun furnizor şi cel mai bun fond, care se va plia pe interesele lui strict personale, alegerea va fi a lui. Important va fi să se asigure că se vor respecta următoarele condiţii: că dreptul de proprietate nu dispare şi că moştenitorii vor avea dreptul să moştenească această pensie în cazul în care participantul va deceda, să aibă garanţia acestor plăţi. Să nu uităm, aceste plăţi care se vor face eşalonat vor fi garantate; ei niciodată nu vor încasa mai puţin decât au primit când au intrat în fondul de plată”, a declarat directoarea din ASF.

Ce poți face dacă nu ai moștenitori?

Pensionarii care nu au moștenitori pot alege să încheie o pensie viageră.

„În acest caz, vor avea posibilitatea să aleagă un produs de pensie viageră cu supravieţuitor sau cu beneficiar, care poate fi o altă persoană decât moştenitorul legal”, a declarat Ileana Horvath.

Fondurile de plată vor reinvesti banii de pensie, lucru care nu se poate acum

Oficialul ASF a mai explicat că fondurile de plată sunt distincte de fondurile de acumulare, de fondurile actuale existente.

„Fondurile de plată vor fi constituite pe bază de contract de societate şi vor avea ca scop protejarea intereselor participanţilor în sensul de a asigura o pensie pentru speranţa de viaţă a fiecăruia. Fondurile de plată vor reinvesti banii, ceea ce în acest moment fondurile de pensii private nu fac. În acest moment, în momentul când soliciţi o plată de pensie, sumele eşalonate nu se reinvestesc. Fondul de plată va reinvesti toate sumele şi va adăuga un randament investiţional la acele sume”, a menționat Ileana Horvath.

Administratorii fondurilor de pensii: Noua lege de plată aduce o serie de avantaje față de situația provizorie din prezent

O reacție a venit vineri și din partea Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), care reprezintă administratorii fondurilor de pensii.



Asociația susține că noua lege de plată aduce o serie de avantaje pentru români, față de situația de provizorat din prezent, astfel:

sumele acumulate vor continua să fie investite și să producă randamente investitionale, atât în cazul fondurilor de retrageri programate, cât și în cazul celor de anuități viagere. În prezent, retragerea programată pe maximum 5 ani, prevăzută de normele ASF, nu permite continuarea investirii sumelor după deschiderea plăților eșalonate;

reducerea riscurilor investitionale și a volatilității, întrucât fondurile de retrageri programate vor putea investi doar în instrumente cu venit fix și risc scăzut;

obținerea unui venit suplimentar pe o perioada îndelungată, corespunzătoare rolului inerent al unui sistem de pensii, cu menținerea unei flexibilități în linie cu practica altor state cu sisteme similare: atât retragerea la început a 25% din suma totală acumulată, cât și posibilitatea suplimentării pensiei private cu sume din alte surse de economisire (ex: folosirea unor conturi de economii sau depozite bancare);

un tratament fiscal mai avantajos decât retragerea integrală a sumei sau retragerile pe perioade de până la 5 ani, întrucât suma implicită pentru fondurile de retragere programată este previzionată la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, sub pragul de 3.000 de lei de la care se aplica impozitul pe venit și CASS.

echilibru între rolul social – asigurarea unui venit minim egal cu indemnizația socială pentru pensionari – și flexibilitatea oferită participanților cu acumulări mai mari, care pot beneficia de pensii mai mari, cu acoperirea unei perioade minime de plată de 10 ani.

banii acumulați în Pilonul 2 și 3 rămân ai participanților și beneficiarilor, dreptul acestora de proprietate nefiind afectat de proiectul de lege în dezbatere.

Asociația a mai spus că proiectul de lege a fost elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și agreat cu experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), ca parte a procesului de aderare a României la această organizație a statelor dezvoltate.

Asociația a mai subliniat că luna august 2025 a fost depășit pragul psihologic de 1 miliard de euro la nivelul plăților deja efectuate către beneficiarii din Pilonul 2 și 3 de pensii private.

Sursa foto: Dreamstime.com