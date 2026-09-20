Cum se învăța carte în Bucureștiul comunist. Imagini document din 1979, cu lozinci pe pereți

Pentru copiii din ziua de azi ar fi de neimaginat să meargă la școală ca-n comunism, în uniformă – fetele cu sarafan și ciorapi trei sferturi, cu bentiță albă pe cap și număr matricol cusut pe brațul stâng, iar băieții în costum bleumarin, tunși regulamentar. Toate, obligatorii.

Pe vremea când telefonul mobil nu fusese inventat, nici Iphone 17 Pro Max, nici BMW-ul din generația “Neue Klasse”, elevii României comuniste erau supuși unor reguli de conduită și unui cod vestimentar strict.

Oja, bijuteriile, fusta scurtă, vopsirea părului erau interzise.

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