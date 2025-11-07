Cum se macină dreapta în București. Șansele lui Ciucu și surpriza de la Nicușor Dan

Din 7 sondaje date publicității din 17 august până în 31 octombrie, analizate de HotNews, primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu conduce în unul, e la egalitate în unul și în 5 dintre studii vine pe locurile 2 sau pe 3.

Sondajele nu țin loc de vot. Dar, pe de altă parte, ele nici nu înregistrează imediat efectul „măcinării” între candidații de pe același culoar. Iar pe dreapta este cea mai mare înghesuială. Efectul este greu de măsurat rapid. Ciucu e împuținat de Drulă. Drulă este diminuat de Vlad Gheorghe. Care Vlad Gheorghe pierde și el un ceva voturi în fața Anei Ciceală. Pic cu pic se face mult, într-o cursă unde realmente fiecare vot contează.

Aceste prime zile au fost edificatoare. Cei de pe dreapta se atacă între ei. Suntem abia la început și furnalul liberalismului european arde tot mai mult din resursele fiecăruia dintre candidați. Primul care pierde este Ciprian Ciucu, de la care iau toți pentru că el este favoritul dreptei. Iei din stiva mai mare unde, când apuci, rămâne ceva între degete.

Locurile de parcare

Ciucu a intrat în luptă după ce, neașteptat de repede, a strâns șuruburile în unul dintre cele mai dificile sectoare ale Capitalei. A reușit în „6” pentru că a avut un curaj administrativ neațteptat pentru cineva aflat la prima încercare. Ca primar, a fost frontal. Când a cerut din nou votul, a fost la fel.

În campania din mai 2024, Ciprian Ciucu a contrariat obișnuința politică. Într-un interviu la HotNews, el le-a argumentat oamenilor că locurile de parcare nu pot fi, la nesfârșit, gratis.

Locul de parcare e una dintre marile probleme ale orașului și una dintre temele socotite intangibile pentru bucureștean. Sunt zeci de ani de când locul de parcare gratuit a fost tratat ca un drept universal al omului.

Ciucu a spus că nu se poate continua așa. Că e nevoie de investiții din partea primăriilor, da și de acceptare din partea cetățenilor. Le-a transmis că nu e fezabil să vrem un oraș de la care să așteptăm mult, iar de la noi să se aștepte puțin. Și a primit 73% dintre voturi.

Cazul în care partidele vor conta

Acum, campania nu se simte în aer. Mai e timp. Dar există și posibilitatea neangajării electoratului. Bucureștiul e un oraș unde se muncește mult și se călătorește cu nervi, o metropolă unde oamenii abia așteaptă să ajungă acasă, frânți de oboseală, fără rezerve fizice și emoționale ca să participe la ceva ce nu-i captivează.

La o prezență redusă, duminică, 7 decembrie, aparatele partidelor contează. Iar Ciprian Ciucu are un spate un partid fragmentat, față de Daniel Băluță, unde PSD a simțit șansa logică de a-și completa cele 5 sectoare și cu primăria Capitalei.

Motivul pentru care Ciucu nu poate miza pe tot sprijinul PNL ține tot de stilistica frontală a primarului Sectorului 6. La fel ca în chestiunea parcărilor, a ales direct când a fost vorba de jocurile din partid. A mers complet pe mâna lui Ilie Bolojan.

Ciucu n-a ezitat și nu și-a lăsat loc de reîmprietenie cu liberalii care au dus pe parcursul lui 2024 partidul la cel mai jos nivel de autoritate politică.

Președintele PNL Nicolae Ciucă a luat 8,78% în primul tur al prezidențialelor, în timp ce primarul Ciprian Ciucu a avut, proporțional, un randament al încrederii de 8 ori mai mare. Normal că, acum, „vechea gardă liberală” stă la colț doar ca să cadă Bolojan, ci și ca să cadă Ciucu.

Nicușor Dan și Ciprian Ciucu, Foto: Inquam Photos / George Calin

Cum joacă Nicușor Dan?

Și mai e ceva. În ciuda apartenței politice de „dreapta”, actualul președinte și fostul primar Nicușor Dan nu îl are ca favorit secund, după Drulă, pe Ciucu, ci pe Băluță.

Există mai multe informații în mediile politice și de strategie de campanie care susțin că președintelui i-ar conveni Băluță, nu Ciucu. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a scris-o explicit acum câteva zile.

Sunt destule planete adunate împotriva lui Ciucu.

Fără o carismă aparte, dar în general direct și transparent în ceea ce gândește, primarul Sectorului 6, a intrat în luptă sperând că va fi candidatul dreptei. S-a trezit într-o cabină telefonică, vreo 4 candidați înghesuiți.

Nici măcar pe culoarul „lucrurilor făcute în oraș” liberalul nu e singur, căci Daniel Băluță are și el un bagaj pe care l-a lăsat la această coadă. Complicat.

Și, atunci, ca atribut diferențiator, lui Ciprian Ciucu i-a rămas fermitatea rațional administrată, dar care să nu pară superioritate, un păcat pe care primarul liberal îl afișează uneori.

Va fi o campanie greu de prezis. În epoca în care „inginerii haosului” par că schimbă soarta politicii și câștigă curse electorale, câțiva candidați mizează pe speranța că oamenii vor avea răbdarea să le audă ideile.