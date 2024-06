INTERVIU VIDEO Sectorul din București unde sunt de 5 ori mai multe mașini decât parcări de reședință. „Gândiți-vă ce mizerie era”

250.000 de mașini la 50.000 de locuri de parcare, așa își descrie mandatul primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. „Gândiți-vă ce mizerie era în Drumul Taberei! Ok, nu am ajuns pe strada ta, o să ajung pentru că am arătat că pot”, spune el într-un interviu pentru cititorii HotNews.ro

„Unde duci 250.000 de mașini? Îți pui lumea în cap. Tot dau exemplu acesta cu arhitectul-șef din Copenhaga, care a pietonalizat 2% în fiecare an și, în 30 de ani a pietonalizat Copenhaga”.

„Deci, aceste lucruri nu se fac radical, că nu vrei ca să-ți iasă lumea cu furci și cu târnăcoape. Le faci gândit, planificat, ușor, se cheamă politici incremental aplicate (…) Politicile radicale întorc populația împotriva ta. Nu mai câștigi alegeri și nu ai continuitate. Și atunci, nu se va întâmpla niciodată”.

Redăm interviul acordat de Ciprian Ciucu:

– Câte locuri de parcare ați făcut în Sectorul 6, domnule primar Ciucu, și ce soluții ați găsit pentru rezolvarea acestei probleme?

– Dacă vorbim doar de locuri de parcare noi, nou apărute, nu trasate pe asfalt, undeva la 8.000.

– Câte cereri neonorate sunt?

– 180.000 de mașini sunt înscrise în evidențele noastre, 50.000 de locuri de parcare, iar eu estimez, fără să am date, nu are nimeni aceste date, sunt undeva cel puțin la 60-70.000 de mașini în plus, care nu sunt înscrise, dar care sunt în Sectorul 6, provenite din Telorman, Giurgiu, Olt, Dolj, mă refer la partea de sud-vest a orașului, care vine în Sectorul 6.

„Nu vrem parcarea asta aici pentru că va fi supraetajată și ne ia lumina”

Vorbim de cel puțin cinci ori mai multe mașini decât locuri de parcare rezidențiale. Soluția este mutarea comportamentului de mobilitate dinspre auto, individual, căte transportul în comun, pentru că ok, băgăm, să zicem, câteva zeci de milioane să facem o parcare.

Deci, în loc să faci o școală, faci o parcare și rezolvi 400 de locuri. La nivel macro, când vorbim de 250.000 de locuri de parcare, 400 de locuri înseamnă nimic.

Am prioritizat investițiile în școli, am făcut școli noi, avem două grădinițe noi, avem o creșă nouă pentru că banii s-au dus către acele obiective publice, investiții publice, care să ajute comunitatea mai mult decât confortul personal dat de un loc de parcare.

Mi-am pus problema să fac parcări. Am vrut să construiesc o parcare, care până acum era gata, dar au venit oameni și au zis „Domnule, nu vrem”. Deci au venit 150 de oameni, m-au chemat în mijlocul lor și m-am dus, și au spus „nu vrem parcarea asta aici pentru că va fi supraetajată și ne ia lumina”.

„Cine are 500 euro, cumpără o mașină și o lasă oriunde pe spațiul public”

– Deci, problema este că nu există spațiu și bani…..

– Foarte, foarte, pe scurt, pe orice studiu de fezabilitate, niciodată n-a ieșit un loc de parcare cu mai puțin de 25.000 euro, faci exproprieri, construiești. Nu recuperezi această investiție aproape niciodată. Nu știu, poate în 100 de ani. Și în acest context, un primar trebuie ca să zică, ce faci cu banii aceia? Faci obiective publice, faci școli, cum am făcut noi, faci grădinițe, creșe, faci parcuri sau faci parcări supraetajate, aglomerând?

E foarte ușor ca pe această legislație Guvernul să nu facă nimic. Ministerul Mediului, cu care am tot vorbit de-a lungul timpului de acum, am spus domnule, trebuie să limităm puțin, nu știu, printr-o politică fiscală sau altfel. Cine are 500 euro, cumpără o mașină și o lasă oriunde pe spațiul public, în centru și peste tot. Nu e ok ca toată presiunea să fie pe primari.

„Vreți să renunțăm la spațiul verde?”

– Sunt familii care au și trei mașini.

– Da, și vin și spun, bă Ciucurile, mi-a luat încă o mașină, fă loc de parcare. Primarii vor găsi soluții, dar nu vor rezolva problema.

– Oamenii spun că Primarii din Sectoarele 3 și 4 s-au făcut locuri de parcare.

– Bun, și atunci vreți să renunțăm la spațiul verde? Asta sugerați?

– Este o întrebare….

– Atunci putem renunța la spațiul verde. Adevărul este că problema locurilor de parcare nu este rezolvată nicăieri în București. Ea poate fi rezolvată doar dacă se schimbă comportamentul de mobilitate.

Iar asta doar printr-un primar general care să vină la un moment dat cu o strategie despre parcări, că am mai vorbit despre asta împreună, că ați scris de-a lungul timpului. Cu o strategie de transport în comun, cu un plan de mobilitate care chiar să fie aplicat.

„Politicile radicale întorc populația împotriva ta”

– Dar poți să iei mașinile dintr-o dată de pe trotuare?

– Incremental. 200 de metri săptămâna asta. Peste încă o lună, încă 500 de metri. Oamenii au timp, în timp ce ridicăm mașinile abandonate, ca ei să-și găsească loc de parcare în locul mașinilor abandonate. S-a întâmplat, se se poate vedea cu ochiul liber, îi rog pe oameni să se uite pe Google Maps.

– Sunt cetățeni care spun că la ei pe stradă nu s-au eliberat trotuarele.

– Păi, asta zic, alternativa ar fi fost să le eliberăm pe toate o dată. Unde duci 250.000 de mașini? Îți pui lumea în cap. Tot doar exemplu acesta cu arhitectul-șef din Copenhaga, care a pietonizat 2% în fiecare an și în 30 de ani a pietonalizat Copenhaga. Deci, aceste lucruri nu se fac radical, că nu vrei ca să-ți iasă lumea cu furci și cu târnăcoape. Le faci gândit, planificat, ușor, se cheamă politici incremental aplicate, nu pui o presiune foarte mare și oamenii au timp să se reorienteze.

– Deci nu putem aștepta ca peste noapte să se întâmple acest lucru.

– Am făcut și 8.000 de locuri de parcare, în special în Militari, fiindcă erau terenuri abandonate. Deci aceste lucruri se fac sistematic, în timp, bine planificat, incremental, nu radical. Politicile radicale întorc populația împotriva ta. Nu mai câștigi alegeri și nu ai continuitate. Și atunci nu se va întâmpla niciodată.

– La începutul mandatului ați promis patru proiecte mari de infrastructură: Valea Largă, Drumul Osiei, Drumul Roții și Strada Viscolului, să le modernizați, să lărgiți, să faceți niște lucrări acolo. Ce ați reușit să faceți până acum și unde n-ați reușit? De ce nu ați reușit?

– Valea Largă va fi gata vara asta. Dacă îl comparăm cu un tronson din Prelungirea Ghencea, întâmplător este de două ori mai mare ca un tronson din Prelungirea Ghencea și mult mai complex în ceea ce privește execuția lucrărilor, că avem un apeduct foarte mare, a trebuit să venim cu un bazin uriaș de retenție, cu pompe, două benzi pe sens, piste de biciclete, toate utilitățile trase, apă, canal, Netcity, gaze.

Am făcut exproprieri. Deci într-un mandat reușesc să fac acest tronson care conectează Prelungirea Ghencea cu Bulevardul Timișoara. Are 1,5km. L-am făcut de la zero, cu tot cu exproprieri, ceea ce nu a reușit PMB-ul în două mandate.

Povestea copacilor netăiați, dar dispăruți

– Ați tăiat ilegal copacii de pe Valea Largă?

– Nu am tăiat copacii de pe Valea Largă.

– Sunt acolo?

– Eu nu am tăiat copacii de pe Valea Largă.

– Dar unde au dispărut?

– Avem avizul, deci e legal.

– Cine v-a dat avizul?

– Îl avem.

– Vi l-a dat domnul Nicușor Dan înainte sau după ce au dispărut copacii?

– În PUZ nu era nevoie de acel aviz, în PUZ este drum.

Drumul Osiei și Drumul Roții

– Da, dar pentru orice copac din București pe care-l tai, ai nevoie de aviz.

– Am făcut Drumul Osiei, acum terminăm, într-o lună maxim, și ultimul tronson. Nu am reușit să terminăm mai devreme fiindcă am fost dați în judecată. Drumul Roții, marea mea durere, pentru că nu este gata, dar va fi gata, că ne apucăm anul acesta. Soluția tehnică cu Apa Nova a fost un ping pong de un an și ceva, dacă nu doi, între Apa Nova și Primăria Capitalei, pe soluții pe avizare. Deci a fost o nebunie, dar o să ne apucăm și de Drumul Roții.

Pe Viscolului este nevoie tot așa să facem o extindere de canalizare pentru că s-a dezvoltat foarte mult zona și oamenii rămân când se spală pe cap cu șamponul în ochi. Era gata și acesta până acum, dar am preferat să livrăm ceea ce trebuie, a fost iarăși ping pongul între Apa Nova și PMB, care nu țin de primar sau de Sectorul 6. Deci tot ce am promis ori este finalizat ori este aproape gata, ori îl vom începe.

– Omul înțelege prin finalizat că poate să circule pe acolo.

– Pe Drumul Osiei se poate circula.

„Am făcut cel mai mare parc după 1990 din București, Parcul Liniei”

– În campania electorală din 2020, ați declarat tot aici, în studioul HotNews.ro, că aveți în plan să faceți patru parcuri: Liniei, Prelungirea Ghencea, la sere, Lacul Morii și extinderea Parcului Drumul Taberei, vizavi, unde era patinoarul și este un teren abandonat al Ministerului Apărării. Ce ați făcut?

– Am făcut cel mai mare parc după 1990 din București, Parcul Liniei (n.r. Parcul Liniei se află în zona Lujerului), primele două faze sunt gata – în total 8 ha, urmează faza III, 16 ha. Este scoasă la licitație, am stat după CGMB ca să putem expropria. Lacul Morii, am igienizat zona complet, arată foarte, foarte bine, am făcut digul care a devenit o promenadă superbă, foarte căutată în București, nu doar în Sectorul 6. Pentru Parcul Lacul Morii am făcut un concurs internațional de arhitectură, de asta a durat mai mult. Acum era gata Parcul de la Lacul Morii, dacă luam o firmă oarecare și ziceam ok, fă un proiect să facem un parc.

Este un proiect absolut superb. Am stat foarte mult după avize la Apele Române, dar am închis-o, am scos lucrările la licitație și atenție, fiind o procedură de achiziție, concursul de soluții de arhitectură, noi avem deja proiectul gata, ei între timp au lucrat proiectul.

Avem două faze, faza unu – Insula Lacului Morii, care va începe anul acesta pentru că am scos deja la licitație lucrările și faza doi, pentru care urmează să scoatem la licitație lucrările – digul, un spațiu cu o lățime de 150-200 m. Deci vom avea un parc longitudinal undeva la 2,5 km care va fi cea mai faină zonă din București.

Este un lac antropic, un lac artificial, cu aspect industrial, care va fi adus la un aspect natural, pentru că avem insule plutitoare, este foarte prietenos cu fauna, păsările depun ouă, insula va ajunge la nivelul apei, va avea facilități de tip plajă și vor fi sporturi nautice pe lac, fără motor.

– Ce s-a întâmpla cu Parcul din Prelungirea Ghencea, de la fostele sere?

– Acolo nu am avut terenul, am încercat foarte mult timp să luăm terenul, nu ne aparține, aparține unei instituții guvernamentale care îl folosește ca rezervă pentru împroprietăriri, deci nici ei nu puteau ca să ni-l dea pentru că nu-și mai îndeplineau misiunea pentru care exista acea instituție guvernamentală. Am făcut foarte multe demersuri, n-au avut cum să ni-l dea. Ei între timp au împroprietărit acolo și așa ne-au dat soluția, eu voi veni cu exproprieri.

– Deci faceți parcul, dar îl faceți prin expropriere?

– Este singura posibilitate.

– Ce suprafață va avea acest parc?

– E mare, dar nu o să putem expropria tot. Costurile sunt acceptabile pentru noi, iar să faci un parc, noi oricum avem cele mai bune prețuri. Parcul va fi peste un hectar, cu siguranță.

Acum vom expropria, nu știu, peste un hectar, poate chiar două, nu mai știu exact, dar pe măsură ce se împroprietărește, noi putem să expropriem. Este singura soluție, oricine a încercat altceva nu a reușit. Așa voi reuși. Deja avem studiul de fezabilitate în lucru, în acest moment.

Situația din Parcul Grozăvești: „Nu dau 40 de milioane unor dezvoltatori imobiliari”

– Că tot suntem la capitolul parcuri, ce se întâmplă cu bucata pusă în posesie în Parcul Grozăvești, îl expropriați, îl cumpărați, se fac blocuri acolo?

– Acolo trebuia ca să se facă blocuri. Eu nu am prelungit certificatul de urbanism, am fost dat în judecată, am fost amendat, am plătit amenzile pe persoană fizică. Acum ne judecăm.

– Pe ce vă judecați?

– Ca să fiu obligatsă le emit certificatul de urbanism.

– S-a discutat la un moment dat să expropriați sau să cumpărați acolo. Mai rămâne această soluție?

– Mai am multe zone cu probleme mult mai mari decât aceea unde trebuie ca să expropriem. Nu avem bani. De ce să nu exproprieze PMB-ul? A expropriat ceva PMB-ul în ultimii ani, că eu nu știu?

– Dar le-ați propus să exproprieze?

– Le-am propus să expropriem jumătate-jumătate, că sunt o primărie cu un buget mult mai mare decât al nostru. Noi le-am dat lor bani pentru exproprieri pentru Prelungirea Ghencea. Noi am făcut exproprieri în beneficiul Municipiul București, pe Valea Largă, pe Drumul Osiei, Drumul Roții, Viscolului.

– Deci nu expropriați dacă PMB nu vă dă bani?

– Stați puțin, dumneavoastră ați da unor dezvoltatori imobiliari undeva la 40 de milioane de euro? Unii vor și n-o să dau acum nume, dar au zis-o chestia asta public, să dea unui dezvoltator, care nu știu cum a obținut acel teren, 40 de milioane de euro. Păi, scuzați-mă, cu banii ăștia mai bine fac o școală. Și eu am fost cu pieptul în față, și eu am fost dus în justiție, și eu mi-am luat amenzi. Nu alții, eu am protejat zona.

Fix în Parcul Grozăvești, eu personal am făcut toate demersurile să avem un parc de peste 30.000 mp, unde voia SRI-ul să facă un spital. Acum parcul este în proiectare. Deci un alt parc pe care nu-l promisesem în campania electorală.

– Până la urmă cum rămâne cu bucata retrocedată? Care e concluzia?

– Așteptăm să se termine procesul cu dezvoltatorul.

Spațiile verzi recuperate

– În sector, câte hectare de spații verzi degradate ați recuperat?

– Hai să ne gândim numai cât are zona de la Lacul Morii, care era plină de gunoi. Apoi Parcul Linei, care era teren industrial contaminat, plin de gunoi, acum avem acolo un parc de 8 ha, urmează să facem încă 16 ha. Erau terenuri abandonate, nu știa nimeni ce-i cu ele, nu erau cadastate, le-am cadastrat, le-am intabulat, au devenit spații verzi: în zona Cetatea Histria, unde am făcut un parc.

„Dezvoltatorii știu, șpaga este exclusă”

– Hai să discutăm un pic despre dezvoltarea imobiliară în Sectorul 6. Am văzut că se construiește foarte mult. Aș vrea să știu câte autorizații de construire ați dat și dacă ceea ce ați autorizat considerați că dezvoltă sectorul sau îl transformă într-un ghetou?

– De departe nu pot fi acuzat de așa ceva. Din contră, noi am aprobat mult mai puține PUD-uri pe mandatul me. Știți că problema nu este la autorizație, problema este la PUD, care vine cu excepții și se construiește enorm. Deci pe mandatul meu și asta este verificabil factual, ca număr de PUD aprobate, și ne uităm pentru ce am aprobat PUD-urile, una este când aprobi un PUd pentru o clădire cu două etaje și alta pentru mii de apartamente, suntem la o treime.

Nu am niciun fel de dilemă morală aici. Nu poți opri dezvoltarea complet. Tot ce trebuie ca să faci este să te asiguri că prin PUD-uri acele proiecte nu sunt exacerbate, iar la autorizare să verifici reglementările.

– Este vreo autorizație de construire pe care ați semnat-o și ați fi vrut să nu semnați?

– Cred că sunt mai multe, dar n-am avut ce să fac, pentru că primarul semnează ultimul. Și dacă și-au luat avizele, dacă nu o faci, este abuz în serviciu. Multe le consider și inoportune. Nu pot să dau exemple. Vă dați seama, e business-ul omului. Multe nici nu-mi plac estetic. Numai că tu trebuie să respecți legea, altfel este abuz în serviciu.

– Cine a autorizat blocurile acelea de lângă parcul de pe Bulevardul Timișoara?

– Acelea au fost autorizate înainte să vin eu primar, cu siguranță.

– Eram curioasă, ca jurnalistă, pentru că am văzut că nu sunt foarte înghesuite.

– Sunt. (…) Cele mai multe au fost până să fiu eu primar. De când am venit primar, dezvoltatorii știu, chestia cu șpaga este exclusă.

– V-a oferit vreun dezvoltator șpagă?

– Au fost tentați de-a lungul timpului, prin diverși interpuși. Dar nu am luat niciodată. Și ei știu chestiunea aceasta. Nu înseamnă că opresc dezvoltarea, pentru că sunt zone foste industriale unde dezvoltarea trebuie să continue. Dar ei știu, când apare un număr de apartamente, faci, nu știu, 800 de apartamente, faci și o grădiniță.

– Tocmai îmi povestea cineva din Grozăvești că își duce copilul jumătate de oră cu tramvaiul, pentru că nu e nicio școală în zonă deși s-au construit zeci de blocuri noi.

– Tocmai am identificat un teren pentru o grădiniță.

– Dar cum faceți să nu se mai întâmple astfel de lucruri, adică să construiască cartiere întregi fără școli, grădinițe?

– Tocmai v-am explicat, de când sunt eu primar, dezvoltatorii, ca să le treacă PUD-ul respectiv, vin cu facilități de educație: școală, creșe, grădinița. Altfel nu trece PUD-ul.

– Au scris colegii de-ai mei de la Libertatea despre ansambluri rezidențiale noi care nu respectă numărul de locuri de parcare prevăzut în autorizația de construire. D-voastră verificați aceste lucruri sau cum? Cum e posibil să nu aibă numărul de locuri de parcare?

– Acele locuri de parcare acum există. Pe timpul mandatului meu nu s-a recepționat nimic fără locuri de parcare. Ce s-a întâmplat acolo? S-au dus la recepție, au recepționat, apoi dezvoltatorul și-a mutat Klausurile, le-a dus în altă parte și oamenii au sesizat pe drept cuvânt. Am intervenit, acum și-au cumpărat un teren sau nu știu ce au făcut lângă și au făcut acele locuri de parcare. Deci aici nu trebuie să existe niciun fel de îndoială. Sunt foarte multe blocuri recepționate înainte, acum 10 ani, 15 ani, care au fost recepționate prost, fără ca să aibă locuri de parcare.

– Credeți că este legal cum s-a construit la AFI Cotroceni – mallul și blocurile de lângă? Unde este 30% spațiu verde?

– Ei plantează în compensare în altă parte. Au venit să întrebe unde avem teren contaminat și plantează în compensare. Nu știu dacă e legal sau nu, nu eram aici.

– Vi se pare o dezvoltare sustenabilă?

– Da, mi se pare un proiect foarte bun pentru Sectorul 6. Mi se pare că are locuri de muncă, spații de petrecere a timpului liber, zone de cumpărături. Da, categoric da. Eu nu sunt ultra-conservator în ceea ce privește dezvoltarea.

„Lucrați doar la stradă?” / Ce a răspuns

– Sunt cetățeni in Sectorul 6 care vă acuză că faceți lucruri doar în Drumul Taberei, Crângași, Militari, mai la stradă, cum ar veni, și nu intrați și în celelalte cartiere mai de la periferie. Ce le răspundeți?

– Nu este adevărat.

– De exemplu, în Giulești Sârbi ce ați făcut?

– Am reabilitat trotuarul. Suntem oameni, nu suntem zei. Da, nu e perfect. Am făcut, nu știu, 70%. Mai am de făcut 30%. Ok, nu am ajuns pe strada ta, o să ajung pentru că am arătat că pot. Deci, când vorbim de a resistematiza, nu doar reabilita, opt microzone, o microzonă în Sectorul 6 are zeci de străzi.

Deci vorbim despre sute de străzi în Militari. Că s-a făcut în Drumul Taberei? Da, s-a făcut, că acolo a fost un nenorcit de șantier plin de șobolani de 12 ani de zile. Unde să mă duc? Pe Maniu, care a fost reabilitat în urmă cu 5 ani? Sau te duci acolo unde era durerea cea mai mare? Despre asta este vorba.

Dacă oamenii au văzut că am ajuns în Militari, în Drumul Taberei, în Crângași, o să vadă că ajungem în timp peste tot, nimeni nu rămâne în urmă. Dar gândiți-vă ce mizerie era în Drumul Taberei!