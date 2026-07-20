Cum se pregătesc OMV Petrom și Romgaz de extragerea gazelor din Marea Neagră. A fost finalizată instalarea platformei de producție

Proiectul Neptun Deep privind extragerea gazelor din Marea Neagră rămâne în grafic pentru începerea producției în 2027, potrivit unui comunicat transmis luni de companiile de OMV Petrom și Romgaz. Acestea au anunțat că au finalizat instalarea platformei de producție offshore pentru Neptun Deep. Instalarea platformei este una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din România, se precizează în comunicat.

Situată în zona cu ape de circa 120 de metri adâncime, “Neptun Alpha” cântărește 16.500 de tone și are o înălțime totală de peste 225 de metri. Atât structura de susținere (jacket), cât și structura superioară (topsides) au fost fabricate de Saipem, pe șantierele sale din Arbatax (Italia), respectiv Karimun (Indonezia).

Instalarea platformei s-a facut cu ajutorul Saipem 7000, a treia cea mai mare navă-macara semi-submersibilă din lume, care utilizează tehnologie avansată de ridicare și poziționare offshore.

Structură aproape cât două turnuri Eiffel

„De asemenea, am finalizat 6 din cele 10 sonde de dezvoltare, precum și instalarea conductei de 160 km care face legătura cu țărmul. Dezvoltarea proiectului continuă cu instalarea conductelor și ombilicalelor submarine între zăcăminte pentru conectarea elementelor offshore, etapă care va fi urmată de testări riguroase, pentru pregătirea producției estimate să înceapă în 2027”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

„Instalarea unor structuri offshore de aproximativ 16.500 de tone, aproape cât două turnuri Eiffel, este o operațiune foarte complexă și de mare precizie. Structura de susținere a fost fixată pe fundul mării cu 8 piloni, fiecare cu diametrul de peste 2 metri. Platforma este complet automatizată și poate fi operată de la distanță”, a afirmat, la rândul său, Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare și Producție.

”Platforma Neptun Alpha este epicentrul offshore al proiectului, aici sunt montate toate echipamentele și instalațiile care vor trata gazele naturale ce vor fi extrase din zăcăminte” a precizat și Aristotel Jude, Directorul General Adjunct al Romgaz.

Detalii tehnice

Platforma va asigura procesarea gazelor naturale și direcționarea acestora către infrastructura de transport care le va aduce la țărm.

Infrastructura de producție a proiectului Neptun Deep include 10 sonde pe zăcămintele Pelican Sud și Domino, 3 sisteme de producție submarine, conducte colectoare asociate, o platformă offshore, o conductă de gaze naturale către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor.

Pentru realizarea proiectului Neptun Deep fost finalizată instalarea conductei de 160 km, iar construcția stației de măsurare a gazelor de la Tuzla și a clădirii de control avansează. Conducta va avea aproximativ 160 km și va fi alcătuită din mii de segmente de țeavă din otel cu un diametru de 30” (76 cm).

Conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție din larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport.

În perioada următoare, proiectul intră într-o nouă etapă, concentrată pe conectarea tuturor componentelor sistemului: continuarea forajului sondelor de producție, instalarea și integrarea infrastructurii submarine, conectarea instalațiilor offshore la conducta de transport, precum și realizarea unui program extins de testare.

Începând cu 2027, OMV Petrom și Romgaz vor începe exploatarea gazelor din Marea Neagră.

România produce în prezent peste 9 miliarde de metri cubi pe an. Producția de gaze va crește cu cel puțin 75% începând din 2027, potrivit Reuters. Rezervele de gaze din Marea Neagră sunt estimate, în acest moment, la circa 100 miliarde metri cubi.