Cum se schimbă șansele pacienților cu cancer pancreatic: de la intervenții complet robotice la rezecții vasculare complexe, realizate de Dr. Augustin Dima la Băneasa Tumor Center

Cancerul pancreatic continuă să fie una dintre cele mai agresive afecțiuni oncologice, iar intervenția chirurgicală rămâne, pentru mulți pacienți, singura șansă reală la vindecare. Totuși, operațiile din sfera patologiei hepato-bilio-pancreatice sunt printre cele mai dificile intervenții din chirurgia modernă. Doar un număr foarte limitat de centre la nivel mondial au experiența și resursele necesare pentru a le realiza în condiții de maximă siguranță, oferind atât o abordare ultra-tehnologizată, cât și soluții pentru cazurile avansate.

O intervenție recent realizată în România, în cadrul Băneasa Tumor Center Hospital, parte din Leventer Medical Group, arată cum poate fi folosită chirurgia robotică în operații de mare complexitate pentru pacienții cu tumori pancreatice. Echipa coordonată de Dr. Augustin Dima , medic primar chirurgie generală, cu supraspecializare în chirurgia hepato-bilio-pancreatică, a efectuat o duodenopancreatectomie cefalică (procedura Whipple) complet robotică, cu sistemul da Vinci XI. Intervenția a inclus atât etapa de rezecție a tumorii, cât și reconstrucția digestivă complexă prin realizarea intracorporeală a tuturor anastomozelor, pacientul fiind externat după doar 7 zile de spitalizare.

Operația, realizată la un pacient tânăr diagnosticat cu o tumoră pancreatică rezecabilă, reprezintă una dintre cele mai complexe aplicații ale chirurgiei robotice și marchează o etapă importantă în dezvoltarea chirurgiei oncologice din România.

„Intervenția a durat 12 ore, am stat 3 zile la terapie intensivă, dar nu am avut dureri. Acum totul merge spre bine. Tumora a fost descoperită cu aproximativ o săptămână înainte de operație, iar totul s-a întâmplat foarte repede. A contat enorm că am descoperit-o la timp și că am putut acționa rapid. Mi s-a explicat că, în cazul meu, operația robotică era cea mai bună variantă pentru o recuperare mai rapidă”, susține pacientul.

Cea mai dificilă operație din chirurgia abdominală

Procedura Whipple este una dintre cele mai complexe intervenții din chirurgia abdominală și este folosită în anumite cazuri de tumori localizate la nivelul capului pancreasului. Operația presupune îndepărtarea capului pancreasului împreună cu duodenul, vezica biliară, porțiunea terminală a căii biliare principale și o parte din stomac, împreună cu toate grupele ganglionare loco-regionale. După această etapă de rezecție uriașă urmează reconstrucția întregului circuit digestiv prin trei anastomoze vitale: pancreatico-digestivă, bilio-digestivă și gastro-digestivă.

Fiecare dintre aceste gesturi necesită o precizie milimetrică. Succesul intervenției nu depinde doar de tehnologia de ultimă oră utilizată, ci fundamental, de experiența echipei chirurgicale și de logistica de terapie intensivă (ATI) a spitalului.

Ce aduce chirurgia robotică și unde intervine expertiza umană

În ultimii ani, chirurgia robotică a devenit una dintre cele mai avansate opțiuni pentru cazurile selectate de tumori pancreatice. Pentru pacient, beneficiile sunt majore: o agresiune chirurgicală redusă, pierderi mai mici de sânge, durere postoperatorie diminuată și o recuperare neașteptat de rapidă.

„Tehnologia este un instrument extraordinar, însă rezultatele depind în primul rând de experiența echipei și de selecția atentă a pacienților. Chirurgia robotică nu este potrivită pentru orice caz. Important este să alegi abordul care oferă cele mai mari șanse de rezecție completă și cea mai mare siguranță pentru pacient”, explică Dr. Augustin Dima, Coordonator al Departamentului de Chirurgie Generală și Chirurgie Oncologică în cadrul Băneasa Tumor Center Hospital.

Limite depășite: atunci când tumora invadează vasele de sânge

Nu toate cazurile pot beneficia de avantajele chirurgiei minim invazive. Una dintre cele mai mari provocări este reprezentată de tumorile care invadează vena portă sau vena mezenterică superioară. În urmă cu două decenii, astfel de pacienți erau considerați inoperabili. Astăzi, abordarea s-a schimbat semnificativ.

În cadrul Băneasa Tumor Center, echipa de chirurgie generală și chirurgie oncologică coordonată de Dr. Dima a gestionat cu succes o serie de cazuri critice, efectuând duodenopancreatectomii asociate cu rezecție și reconstrucție vasculară. Aceste intervenții de o complexitate tehnică ridicată sunt efectuate prin abord deschis, considerat în continuare standardul de aur și protocolul de siguranță pentru cazurile cu invazie vasculară extinsă. Aceste operații demonstrează că și pacienții cu tumori local avansate au acum o șansă reală la un tratament chirurgical cu intenție curativă.

Alegerea corectă este mai importantă decât alegerea robotului

Una dintre cele mai frecvente întrebări din cabinetele de chirurgie este dacă operația robotică reprezintă obligatoriu cea mai bună opțiune. Răspunsul este clar: nu există o competiție între chirurgia robotică și cea deschisă, ci o abordare strict individualizată, stabilită de o echipă medicală multidisciplinară (chirurgi, oncologi, imagiști) și susținută de o secție ATI ultra-modernă.

Tumorile localizate, fără invazie vasculară, sunt candidatele ideale pentru chirurgia minim invazivă. În schimb, cazurile cu extensie către vasele mari necesită rigurozitatea chirurgiei deschise pentru realizarea reconstrucțiilor vasculare complexe. Obiectivul final este invariabil același: îndepărtarea completă a tumorii (margini de rezecție negative) și obținerea celui mai bun rezultat oncologic pe termen lung.

Faptul că pacienții din România pot avea acces, în același centru, atât la precizia chirurgiei robotice, cât și la intervenții deschise complexe, inclusiv cu reconstrucții vasculare, înseamnă mai mult decât progres medical. Înseamnă posibilitatea ca fiecare caz să fie evaluat corect, iar tratamentul să fie adaptat în funcție de nevoile reale ale pacientului. Pentru pacienții cu cancer pancreatic, acest lucru se traduce, înainte de toate, prin șanse mai bune la un tratament cu intenție curativă și printr-o speranță reală la vindecare.

Mai multe informații despre intervențiile de chirurgie robotică din cadrul Băneasa Tumor Center Hospital pot fi găsite aici: baneasahospital.com

Articol susținut de Băneasa Tumor Center Hospital