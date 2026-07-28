Cum și-a recăpătat vederea o femeie din Italia, după un transplant realizat în premieră

Medicii italieni au transplantat în premieră mondială partea centrală a retinei, macula, redând astfel vederea unei paciente care era nevăzătoare de cinci ani, a anunțat un spital din Torino (nordul Italiei), potrivit AFP, citată de Agerpres.

Femeia de 67 de ani, pe nume Elena, „şi-a pierdut complet vederea în urma unui grav accident rutier, care i-a cauzat o leziune ireversibilă nervului optic de la ochiul stâng, ceea ce a făcut-o să-și piardă vederea din cauza imposibilității transmiterii luminii de la ochi la creier, deși structurile oculare rămăseseră intacte”, a precizat spitalul Molinette într-un comunicat transmis luni.

În schimb ochiul drept, deja afectat de maculopatie, „a suferit traumatisme grave, care i-au compromis iremediabil retina și transparența corneei”, se mai spune în comunicat.

„Distrugerea totală a părții care conține celule sușă nu a permis o grefă clasică de cornee”, condamnând femeia la cecitate, a mai spus spitalul.

Însă acest obstacol, „considerat până în prezent insurmontabil”, potrivit spitalului din Torino, a fost depășit de profesorul Michele Reibaldi și de echipa sa medicală.

„Folosind țesuturile sănătoase ale ochiului stâng, dar care nu-și mai îndeplineau funcția, medicii au prelevat și transferat la ochiul drept un bloc anatomic complet, format din cornee, scleră, conjunctivă și, pentru prima dată în lume, partea centrală a retinei, macula”, a detaliat spitalul.

Acest „transfer biologic” a permis reconstruirea unui ochi care vede pornind de la doi ochi afectați.

„Așteptăm acum să vedem în ce măsură retina transplantată va fi capabilă să funcționeze, însă primele rezultate sunt încurajatoare”, a comentat Reibaldi într-un comunicat, precizând că intervenția, „foarte complexă”, a durat aproape șase ore.

Una prima mondiale alle Molinette: l'équipe della Clinica Oculistica universitaria, guidata dal professor Michele Reibaldi, ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina (la macula) da un occhio all'altro… pic.twitter.com/eFM4LUUPcJ — La Stampa (@LaStampa) July 26, 2026

Profesorul francez Michel Paques, șeful serviciului de oftalmologie al Spitalului național 15-29 din Paris, specializat în patologii ale retinei, a confirmat pentru AFP că este vorba despre o premieră mondială.

Însă în absența unor date publicate și evaluate de comunitatea academică, „nu este posibilă evaluarea obiectivă a tehnicii, a reproductibilității sale sau a rezultatelor anunțate”, a mai precizat spitalul parizian.