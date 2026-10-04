Cum știe creierul tău că ai renovat casa, fără să șteargă amintirea veche? Secretul „gardienilor” din hipocamp

Un studiu realizat de trei instituții spaniole arată că anumite neuroni din hipocamp protejează amintirile existente chiar și atunci când sunt stocate informații noi despre evenimente.

„Imaginați-vă, de exemplu, un șantier din cartierul vostru. Creierul uman este capabil să-și amintească trei etape cheie ale acestui proces: starea inițială înainte de renovare, lucrările în sine și rezultatul final, odată ce totul este terminat. Dar cum reușește să nu amestece aceste trei amintiri?”, este exercițiul de imaginație propus de Euronews.com pentru a explica datele studiului publicat recent în revista PLOS Biology.

Institutul de Neuroștiințe, un centru public de cercetare coordonat de Consiliul Național de Cercetare din Spania (CSIC) și de Universitatea Miguel Hernández, consideră că a identificat acest mecanism neurologic în noua cercetare.

Echipa din cadrul laboratorului său de Plasticitate a Rețelelor Neuronale susține că creierul utilizează o regiune a hipocampului, girusul dentat, care este dedicată generării de noi amintiri. Acolo, un tip specific de neuron inhibă activitatea altor celule pentru a ajuta la integrarea noilor experiențe, acționând asemenea unor gardieni ai memoriei.

Pentru a demonstra această teorie, echipa a efectuat experimente pe șoareci, modificând acest proces inhibitor într-o măsură mai mare sau mai mică.

„La niveluri mai scăzute decât cele obișnuite, comportamentul lor a fost mai compatibil cu o recuperare mai bună a memoriei și cu o rememorare mai detaliată”, explică Encarni Marcos, co-coordonatoare a studiului și șefă a acestei linii de cercetare la IN CSIC-UMH.

Cercetarea arată că nu există un nivel ideal de inhibiție. Modelul computațional folosit de cercetători a demonstrat că o inhibiție mai redusă ajută atunci când avem puține lucruri de reținut, însă această relaxare a sistemului devine ineficientă când volumul de informații crește substanțial.

Studiul sugerează că, în funcție de tipul de memorie, girusul dentat al hipocampului (o poartă de acces principală în creier unde se nasc noi neuroni și se formează amintirile) poate fie să favorizeze încorporarea de informații noi, fie, dimpotrivă, să mențină memoria existentă mai fermă atunci când se confruntă cu stimuli noi. Acest lucru va depinde de importanța contextuală sau de ceea ce echipa descrie ca fiind cerințele sarcinii.

„Ceea ce deducem din aceste rezultate este că există un mecanism care ajustează dinamic modul de funcționare prin utilizarea inhibiției”, concluzionează Encarni Marcos, co-coordonatoarea studiului.