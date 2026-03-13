Cum știi când copilul are nevoie de ochelari. 5 semne pe care părinții le pot observa

Un copil nu spune aproape niciodată „nu văd bine”. Pentru el, lumea arată așa cum a văzut-o dintotdeauna. Din acest motiv, problemele de vedere sunt adesea descoperite târziu, de multe ori după ce apar dificultăți la școală sau dureri frecvente de cap. Există însă câteva semne care pot indica faptul că un copil nu vede bine.

Doar o singură oră petrecută zilnic în fața ecranelor digitale poate crește riscul de miopie cu aproximativ 21%, arată datele unui studiu publicat, în 2025, de Jama Network Open. Riscul crește e măsură ce crește și timpul petrecut în fața ecranelor.

Miopia — vederea neclară la distanță — a devenit tot mai frecventă în ultimele decenii. Dacă în anii 1970 aproximativ un sfert din populație (25%) era mioapă, astăzi procentul este estimat la aproximativ 42%. Cercetările indică faptul că până în 2050 aproape 50% din populația lumii ar putea avea miopie.

Stilul de viață modern joacă un rol important. Defectele de refracție – miopia, hipermetropia (dificultate în a vedea clar la aproape) sau astigmatismul (vedere distorsionată sau încețoșată la orice distanță) – pot afecta capacitatea copilului de a vedea clar la tablă, la citit sau în activitățile de zi cu zi.

Semnele care pot indica faptul că un copil nu vede bine

Există câteva comportamente pe care părinții le pot observa fără aparatură medicală. Informațiile oferite de Johns Hopkins Medicine arată că anumite gesturi sau obiceiuri repetate pot sugera că un copil are nevoie de o evaluare oftalmologică:

1. Mijește ochii

Este unul dintre cele mai frecvente semne că un copil încearcă să compenseze o vedere neclară. Atunci când strânge pleoapele, cantitatea de lumină care intră în ochi se reduce, iar imaginea poate deveni temporar mai clară.

Copiii fac acest lucru instinctiv atunci când încearcă să distingă detalii aflate la distanță – de exemplu textul de pe tablă, subtitrările de la televizor sau un obiect din depărtare. Dacă acest gest apare frecvent în astfel de situații, poate indica miopie sau un alt defect de refracție. Uneori mijirea ochilor apare doar în anumite contexte – în clasă, la cinema sau în timpul activităților sportive – atunci când copilul trebuie să distingă detalii aflate la distanță.

Pentru părinți, indiciul important este repetarea comportamentului. Dacă apare constant când copilul încearcă să vadă ceva mai departe, este recomandat un consult oftalmologic.

2. Își apropie ochii de ecran sau de carte

Un alt semn frecvent este apropierea excesivă de obiectele pe care copilul le privește. Copiii care nu văd clar la distanță tind să se apropie foarte mult de televizor, tabletă sau telefon pentru a vedea mai bine imaginea. Același lucru se poate observa și la citit sau scris. Copilul își apropie caietul sau cartea foarte mult de ochi sau își apleacă capul peste pagină.

Uneori părinții interpretează acest comportament drept o problemă de postură și încearcă să-l corecteze spunând copilului să stea drept. În realitate, acesta poate fi modul prin care copilul încearcă să compenseze lipsa clarității vizuale.

Miopia este cea mai frecventă explicație pentru acest comportament. În această afecțiune, imaginea obiectelor aflate la distanță este neclară, iar copilul încearcă instinctiv să reducă distanța pentru a vedea mai bine.

3. Are dureri de cap și obosește când citește

Un copil care vede neclar depune un efort suplimentar pentru a focaliza imaginea. Acest efort poate duce la dureri de cap, mai ales după perioade mai lungi de citit, scris sau după folosirea dispozitivelor digitale. Durerea apare frecvent în zona frunții sau în jurul ochilor și poate fi însoțită de senzația de oboseală oculară.

Copilul poate spune că îl dor ochii sau că „vede în ceață” după ce citește o perioadă mai lungă. Alteori, părinții observă că copilul își pierde rapid concentrarea atunci când face teme sau citește. Nu este neapărat vorba despre lipsă de interes. Dacă vederea este neclară, cititul devine mult mai solicitant și copilul obosește mai repede decât în mod normal.

4. Se freacă frecvent la ochi

Frecarea repetată a ochilor poate fi un semn de disconfort ocular. Copiii fac acest gest atunci când ochii sunt obosiți, iritați, dar și când trebuie să depună efort pentru a focaliza imaginea.

Acest comportament apare adesea după activități care solicită vederea de aproape, cum ar fi cititul sau utilizarea tabletelor. Deși frecarea ochilor poate avea și alte cauze – alergii, uscăciune oculară sau oboseală – dacă apare constant în timpul activităților vizuale, acest comportament poate semna probleme de vedere.

5. Își înclină capul sau își acoperă un ochi

Unii copii își înclină capul într-o parte atunci când privesc ceva sau își acoperă un ochi cu mâna. Acest gest poate indica faptul că încearcă să obțină o imagine mai clară sau să reducă disconfortul vizual.

Înclinarea capului poate apărea atunci când ochii nu focalizează în același mod sau când există un astigmatism care distorsionează imaginea. În alte situații, copilul acoperă instinctiv un ochi pentru a elimina imaginea neclară sau dublă. Problema trebuie investigată dacă acest comportament apare frecvent, mai ales în timpul cititului sau când copilul privește la distanță.

Semnale de alarmă la copiii mici sunt mai subtile

La copiii preșcolari, semnele pot fi mai greu de observat, deoarece aceștia nu își pot descrie clar problemele de vedere. Părinții pot observa că micuțul nu este interesat de lucruri aflate mai departe sau că se descurcă mai greu la activități care cer coordonarea ochi-mână, cum ar fi puzzle-urile, desenul sau prinderea unei jucării. Copilul poate evita aceste activități deoarece îi provoacă disconfort.

Potrivit specialiștilor de la Johns Hopkins Medicine, aceste simptome nu reprezintă un diagnostic, dar sunt motive suficiente pentru o evaluare oftalmologică. „Sistemul vizual al copilului este încă în dezvoltare în primii șapte-opt ani de viață. În unele situații, ochelarii pot fi necesari pentru a ajuta la dezvoltarea normală a vederii”, spune oftalmologul Megan Collins, de la Johns Hopkins. Problemele de vedere netratate pot influența performanța școlară și pot fi confundate cu dificultăți de atenție sau lipsă de interes.

Când este necesar consultul și ce opțiuni de tratament există

Singura modalitate sigură de a afla dacă un copil are nevoie de ochelari este consultul oftalmologic. În timpul evaluării, medicul verifică cât de clar vede copilul la distanță și la aproape, dacă ochii focalizează corect imaginea, dacă ambii ochi lucrează coordonat și dacă există dioptrii care trebuie corectate. De asemenea, sunt examinate structurile ochiului pentru a depista eventuale probleme de sănătate oculară.

Recomandările generale sunt:

un prim control înainte de intrarea la școală;

evaluări periodice, mai ales dacă există antecedente familiale;

consult imediat dacă apar simptomele descrise anterior.

Tratamentul cel mai frecvent constă în ochelari cu lentile corective. În cazul miopiei, există și metode moderne de control al progresiei, precum lentile speciale sau alte opțiuni recomandate de medicul oftalmolog.

Pe lângă corecția optică, specialiștii recomandă măsuri simple de stil de viață:





limitarea timpului continuu petrecut în fața ecranelor;

pauze regulate la citit sau utilizarea dispozitivelor;

timp zilnic petrecut în aer liber.

Depistarea timpurie a problemelor de vedere poate preveni dificultățile școlare și disconfortul zilnic. Fără o evaluare medicală, un copil se poate adapta la o vedere neclară fără ca părinții să realizeze că există o problemă care poate fi corectată relativ simplu.