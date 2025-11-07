Cum va fi aprobat din nou Pachetul 2 de măsuri fiscale / Ilie Bolojan: Vor fi mai multe ordonanţe, nu le putem ţine pe toate într-o ordonanţă trenuleţ

Una dintre întrebările la care așteaptă răspuns, în acest moment, mediul de afaceri, este cum vor fi aprobate din nou măsurile fiscale din Pachetul 2 pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea pe 1 septembrie şi care a fost întors de Curtea Constituţională din cauza unei sintagme.

Curtea Constituțională a declarat ca neconstituționale trei articole din Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, unul dintre proiectele pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea. A fost considerată neconstituţională sintagma „inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizat prin utilizarea tehnicii poligraf” din cuprinsul celor trei articole.

Proiectul de lege conține noile taxe impuse de către Guvern, iar pe lângă acestea se referă și la chestiuni legate de funcționarea unor instituții de stat. Imediat după adoptarea prin asumarea răspunderii, partidele de opoziție au contestat proiectul la CCR.

„Vor fi mai multe ordonanţe, pentru că nu le putem ţine pe toate într-o ordonanţă trenuleţ (…) Vor fi mai multe ordonanţe prin care vom clarifica lucrurile”, a răspuns premierul Ilie Bolojan, într-o discuţie cu jurnaliştii HotNews.

Consultant fiscal: Partidele din coaliţie nu au agendele fiscale aliniate

„Întrebarea logică din partea tuturor: ce se întâmplă acum? Adică va merge Guvernul cu ordonanţe de urgenţă punctuale ca să adopte acele măsuri fiscale, să nu le mai împacheteze şi să nu le mai trimită în Parlament iarăşi şi să mai rişte o dată o decizie potenţial necontrolabilă a CCR-ului şi ne trezim cu ordonanţa trenuleţ pe 26 decembrie, cum a fost în anii trecuţi, dintotdeauna cu câţiva ani excepţie? Pariurile încă sunt deschise”, a declarat, joi, Alex Milcev, partener, liderul departamentului Asistenţă fiscală şi juridică din cadrul EY România la o întâlnire cu jurnaliştii.

Acesta spune că a avut discuţii cu reprezentanţii mai multor partide din coaliţie şi a constatat că „nu au agendele fiscale aliniate”, însă crede că „se merge spre un compromis”, până la sfârșitul lunii noiembrie.

„Acele măsuri fiscale să ajungă de fapt ca un pachet, ordonanţă de urgenţă sau în altă formă, un act legislativ sau poate două, să ajungă direct în Monitorul Oficial, fără să mai treacă precum un pachet omnibus, cu toate reformele. Aceasta este o variantă de lucru. Nu este exclus să fie varianta Pachet 2.2.0, iarăşi prin Parlament, asumarea răspunderii, evident corectând sincopele identificate de Curtea Constituţională”, a precizat Milcov.

Acesta crede că „intenţia este clară a Guvernului să păstreze acele măsuri fiscale din vară”.

Pe de altă parte, se aşteaptă la anumite creşteri. „S-a promis creşterea impozitului pe dividende. Încă nu e în vigoare. De la 1 ianuarie o să fie această modificare, de la 10% la 16%. M-aş aştepta să considere Guvernul şi creşterea altor tipuri de venituri la 16%. De ce? Sincer, acel 16% la dividende nu prea are sens atâta timp cât restul veniturilor se impozitează cu 10%. Vorbim de chirii, unde ai şi 10% şi cotă forfetară care te duce la 8%”, a mai spus Alex Milcev.

Ce articole au fost declarate neconstituţionale

Pe 20 octombrie, judecătorii Curții au declarat legea constituțională cu excepția unor prevederi conținute în articolele XVII, XIX și XX care se referă la utilizarea testelor poligraf, cunoscut și sub numele de detector de minciuni, în cazurile în care există suspiciuni că angajați de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Vamală Română și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc au comis abateri de la integritatea cerută de funcțiile deținute.

„Cu privire la sintagma „inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizat prin utilizarea tehnicii poligraf” din cuprinsul articolelor XVII, XIX și XX din legea criticată, Curtea a constatat că aceasta nu întrunește standardul constituțional de claritate și previzibilitate prevăzut de art.1 alin.(5) din Legea fundamentală”, se spune într-un comunicat al Curții Constituționale.

Cu aceste excepții, legea în ansamblul ei a trecut testul de neconstituționalitate.