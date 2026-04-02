Cum va fi vremea de Florii. ANM anunță la ce temperaturi să ne așteptăm

Zi insorita de primavara cu pomi infloriti pe malul canalului Bega din Timisoara / Sursă: Inquam Photos / Cornel Putan

După valul de ploi și ninsori la munte, vremea se va îndrepta de Florii. Temperaturile vor crește simțitor, iar în unele zone, inclusiv la București, vor atinge și chiar depăși 20 de grade, potrivit meteorologilor.

Începutul lunii aprilie a adus o vreme severă în România. Până sâmbătă, 4 aprilie, la ora 18.00, toată țara este sub alertă meteo de ploi, vânt puternic, grindină, iar la munte sunt anunțate ninsori.

Șefa ANM: „Veștile sunt bune”

Pentru Duminca Floriilor, veștile sunt însă bune, a anunțat șefa ANM, Elena Mateescu.

„Într-adevăr, pentru ziua de duminică veştile sunt bune, mai ales pentru jumătatea sudică a ţării: o vreme frumoasă şi caldă în sud, temperaturi de 20 – 21 de grade Celsius. În Capitală – 19…20 de grade, în timp ce în zonele centrale şi nordice – maximele vor fi de până la 15 -16 grade Celsius”, a anunțat miercuri Elena Mateescu, la Antena3.

„Este posibil să consemnăm ploi izolate, slabe cantitativ, cu o probabilitate mai mare în zonele montane. În restul ţării, iată că duminică, 5 aprilie, sărbătoarea Floriilor, din punct de vedere meteorologic, păstrează caracteristicile unei vremi frumoase şi calde”, a precizat şefa ANM.

Cum arată prognoza meteo în țara și la București

Potrivit prognozei ANM, duminică, 5 aprilie, vremea va fi frumoasă și caldă în jumătatea de sud a țării, iar în rest valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul precedent.

Cerul va fi variabil și doar izolat vor fi posibile ploi slabe, cu o probabilitate mai mare în zonele montane. Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în Moldova, Dobrogea și la altitudini mari la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 9 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață și izolat brumă.

La București, vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 19…20 de grade, iar cea minimă de 5…7 grade.

De luni însă, temperaturile vor scădea treptat în nordul, centrul și estul țării, unde izolat va ploua slab. În celelalte zone vremea se va menține frumoasă și caldă, iar probabiltatea de ploaie va fi redusă.