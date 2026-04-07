Cum va fi vremea de Paște. Explicația meteorologilor pentru „fenomenele de iarnă” din această săptămână

Schimbarea bruscă a vremii, care va aduce frig și ninsori la munte, începând de marți, este cauzată de un ciclon format în zona Mării Mediterane, explică șefa ANM, Elena Mateescu. Ea spune că și de Paște vremea se va menține rece, cu temperaturi de cel mult 14 grade, în timp ce în mare parte a țării va ploua. În București, în ziua de Paște vor fi în jur de 10 grade.

Vremea se răceşte puternic începând de marţi, când sunt anunțate precipitaţii mixte în centrul, estul și sud-estul țării, au anunțat meteorologii. În același timp, ANM a emis trei alerte cod galben de vânt puternic, în vigoare de astăzi și până mâine seară, în peste jumătate de țară.

„Fenomene de iarnă pe parcursul acestei săptămâni”

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat, marți, la Digi24, că schimbarea bruscă a vremii este cauzată de interacțiunea dintre două mase de aer cu proprietăți termice foarte diferite.

„Contactul termic a două mase de aer cu caracteristici termice foarte diferite generează situații de vreme extremă. Un ciclon format în Mediterană a avansat în zona Europei, inclusiv în zona de sud-sud-est în care se află și România, iar la contactul cu o masă de aer mai rece de la latitudini nordice va determina fenomene de iarnă pe parcursul acestei săptămâni”, a spus Elena Mateescu.

Ea a spus că din noaptea de marți spre miercuri precipitațiile din zonele montane se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar la altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali, stratul de zăpadă nou depus va putea atinge grosimi de 10-15 centimetri. Va fi și viscol, pentru că rafalele de vânt vor depăși viteze de 90-120 km/h.

Directoarea ANM a spus că lapovița ar putea apărea și în zonele mai joase din centrul și estul țării:

„Este posibil ca și în zonele mai joase din centrul și estul țării să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță, având în vedere masa de aer rece care, începând de astăzi, se va intensifica în zona țării noastre. Dacă ieri (n.r. l- uni ) am atins 25 de grade la multe stații din partea de sud și chiar 26 de grade la Calafat, astăzi temperaturile vor scădea la cel mult 10–19 grade, iar în jumătatea nordică nu vor depăși 9-10 grade”, a explicat directoarea ANM.

Răcirea vremii va continua în următoarele zile,inclusiv în București, unde temperaturile vor scădea de la o zi la alta, astfel încât de la 23 de grade, astăzi, se va ajunge la cel mult 10 grade până la finalul săptămânii, a spus Mateescu.

Cum va fi vrmea de Paște

„În noaptea de Înviere, minimele se vor încadra între minus 3 și 7 grade, cu valori negative în depresiunile din estul Transilvaniei și aproximativ 7 grade pe litoral”, a precizat directoarea ANM.

În ziua de Paște, vremea va rămâne rece, iar precipitațiile vor continua:

„Ziua de duminică va fi mai rece, cu maxime între 4 și 14 grade. Va ploua pe arii relativ extinse, iar în zonele deluroase sunt posibile precipitații mixte, în timp ce la munte vor predomina ninsorile”, a explicat Mateescu.

De când se încălzește din nou vremea

Potrivit directoarei ANM, vremea se încălzește începând de săptămâna viitoare, când temperaturile vor reveni la valori mai apropiate de normalul acestei perioada. „De marți, temperaturile vor crește și vom consemna din nou valori între 10 și 20–21 de grade Celsius”, a precizat directoarea ANM.