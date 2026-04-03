Cum va fi vremea de Paşte. Meteorologii au publicat prognoza

Zi insorita de primavara cu pomi infloriti pe malul canalului Bega din Timisoara / Sursă: Inquam Photos / Cornel Putan

Temperaturile vor fi uşor mai coborâte decât cele obişnuite, în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile nordice şi nord-estice, în perioada sărbătorilor de Paşte, a anunţat vineri ANM, care a făcut publică prognoza până în data de 4 mai.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Valorile termice vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile nordice şi nord-estice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în majoritatea regiunilor, cu un uşor deficit în regiunile vestice.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va avea o tendinţă uşor deficitară în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.