Cum va fi vremea în București azi și mâine. Prognoza meteorologilor

Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă și este posibil să plouă, duminică și luni, în Capitală potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie.

În intervalul 15 noiembrie, ora 10:00 – 16 noiembrie, ora 08:00, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei.

Cerul va fi variabil, mai mult noros în cursul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat. La începutul intervalului va fi ceață. Temperatura maximă va fi de 9 – 11 grade, iar cea minimă de 2 – 4 grade.

Luni, până la ora 20:00, cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, precizează meteorologii.