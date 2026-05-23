Cum va fi vremea în minivacanța de Rusalii. Estimările ANM pentru prima lună de vară

Începutul verii aduce o vreme împărțită între temperaturi ușor peste normalul perioadei din calendar și episoade cu ploi mai multe regiuni, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 25 mai – 22 iunie.

Săptămâna 25 mai – 1 iunie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice.

„Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane”, potrivit ANM. Cu alte cuvinte, nu sunt așteptate ploi în această săptămână, care cuprinde și minivacanța de Rusalii (30 mai – 1 iunie).

Săptămâna 1 – 8 iunie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 8 – 15 iunie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 15 – 22 iunie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.