Cum va fi vremea în ziua de alegeri

În 18 mai, când are loc turul 2 al alegerilor prezidențiale, vremea va fi mai rece decât în mod normal în această perioadă, iar în multe regiuni va ploua și vor fi vijelii, conform meteorologilor. Cel mai cald va fi în Muntenia și Oltenia, în timp ce în zonele montane înalte ar putea fi lapoviță și ninsoare.

Duminică, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 C în Maramureș și estul Transilvaniei și 23 C în sudul Olteniei și al Munteniei. Minimele nopții se vor încadra între 3 și 13 C. În mod normal, temperaturile maxime ar fi cuprinse între 18 și 25 grade Celsius în această perioadă.

„Ziua de alegeri va aduce o vreme mult mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Vremea va fi în general instabilă în partea de vest, nord și centru a țării, precum și în zonele montane. În aceste zone, înnourările vor fi temporar accentuate, pe arii extinse vor fi averse ce pot avea și caracter torențial, local însemnate cantitativ. Pe alocuri, vor fi descărcări electrice și, posibil, grindină, iar în zona montană înaltă poate fi lapoviță și ninsoare”, a spus pentru HotNews.ro, Raul Ilea, meteorolog la ANM.

Vremea se va încălzi însă în sudul și sud-estul țării, cerul va fi variabil, aversele vor fi în general slabe cantitativ și pe arii restrânse, după-amiază și seara. Pe tot parcursul zilei de 18 mai vor fi intensificări ale vântului, cu rafale de 80-100 km/h la munte și de 45-65 km/h în zonele joase, a adăugat meteorologul ANM.

La București, vremea va fi mai caldă față de sâmbătă, maxima va fi de 21 C, iar minima, undeva pe la 8-10 C. Cerul va fi variabil, cu probabilitate mică de ploaie, dar în timpul zilei vor fi intensificări de vânt, cu rafale de 50-55 km/h.

Până atunci, ziua de joi va fi cea mai caldă din tot intervalul, cu maxime de până la 26 C. Urmează o răcire accentuată, timpul se va menține rece și sâmbătă, iar duminică în sud și sud-est se va încălzi.

Cum va fi vremea în câteva orașe din țară în 18 mai, ziua alegerilor prezidențiale