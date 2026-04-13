Cum se schimbă vremea în săptămâna de după Paște. Șefa ANM a anunțat ce urmează

Zi insorita de primavara cu pomi infloriti pe malul canalului Bega din Timisoara / Sursă: Inquam Photos / Cornel Putan

După un episod de vreme neobișnuit de rece pentru perioada Paștelui, săptămâna care a început se va încălzi treptat, fiind așteptate temperaturi mai ridicate mai ales în vestul și sud-vestul țării, a anunțat luni directorul ANM, Elena Mateescu.

Săptămâna Luminată, așa cum este numită prima săptămână de după Paște, va aduce mai multe grade în termometre.

„La munte e încă zăpadă, vor mai fi posibile la munte ninsori și lapoviță. Însă în restul țării vor fi temperaturi agreabile, ne apropiem de normalul termic al datei din calendar, cu mici variații de la o zi la alta pe parcursul acestei săptămâni. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 21, în toată țara, cel mai cald fiind de așteptat în partea de vest și sud-vest a țării”, a declarat, la Digi24, șefa ANM.

În București sunt așteptat temperaturi mai ridicate față de cele care s-au înregistrat în perioada Paștelui.

„Și în Capitală, vreme frumoasă, maxime de 15-16 grade, iar de la mijlocul săptămânii chiar peste 17 grade Celsius. Și minimele vor mai crește comparativ cu săptămâna pe care am încheiat-o, negative, spre minus 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, 12 grade în sudul Banatului, chiar și în Capitală, minime în creștere, de 6-8 grade Celsius”, a precizat Mateescu.

Directorul ANM a precizat că la munte se vor înregistra în continuare ninsori. De asemenea, meteorologii au transmis, luni, și o atenţionare cod galben de vânt pentru judeţul Caraş-Severin, valabilă până miercuri, existând posibilitatea ca şi în alte regiuni să existe intensificări ale vântului.