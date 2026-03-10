Cum va fi vremea până pe 6 aprilie. Urmează temperaturi diferite față de normalul perioadei

Zi insorita de primavara cu pomi infloriti pe malul canalului Bega din Timisoara, Marti 5 Aprilie 2022, Inquam Photos / Cornel Putan

Vremea continuă să se încălzească în perioada următoare, iar în unele zone temperaturile vor fi chiar mai ridicate decât normalul perioadei din calendar. În ceea ce privește ploile, acestea vor lipsi în mai toată țara, potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 9 martie – 6 aprilie.

Săptămâna 9 -16 martie

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi mai ridicate decât cele normale.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări”, potrivit ANM. Cu alte cuvinte, nu sunt așteptate ploi.

Săptămâna 16 – 23 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi deficitare.

Săptămâna 23 – 30 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile nord-vestice. Regimul pluviometric va fi local deficitar în nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 30 martie – 6 aprilie

Mediile temperaturilor vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor excedentare, local, în zonele montane și sub-montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.