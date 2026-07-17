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Actualitate

Cum va funcționa Platforma Liberal-Conservatoare a taberei anti-Bolojan din PNL. „Sunt sute de colegi care ne scriu. Primari, șefi de consilii județene…”

Ruth Novacovici
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Rareș Bogdan explică, într-o discuție cu HotNews, cum va funcționa Platforma lansată joi în PNL pentru a crea o alternativă internă la actuala conducere a partidului și a politicilor lui Ilie Bolojan. 

  • Manifestul noului „partid în partid” a fost anunțat de Alin Tișe, președintele CJ Cluj.
  • Formal cel puțin, primarul de Cluj, Emil Boc e însă de partea lui Bolojan.
  • „E pentru toți liberalii care gândesc singuri, stau în picioare, cred în Dumnezeu”, a spus într-o conversație pentru HotNews europarlamentarul Rareș Bogdan.
  • „Cine mișcă, mișcă-n brișcă. Aceasta este doctrina Bolojan”, susține europarlamentarul.
  • La rândul ei, fosta ministră a Justiției Alina Gorghiu și-a declarat rapid susținerea pentru inițiativă. În schimb, la fel de rapid, și-a exprimat dezaprobarea liderul PNL Robert Sighiartău.
  • Ce se întâmplă acum la vârful PNL?

Anunțul privind „activarea” Platformei Liberal-Conservatoare a fost făcut joi de președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe. Lămuririle au venit însă mai târziu.

Tișe este unul dintre primii liberali care și-au anunțat susținerea pentru Adrian Veștea după desemnarea sa eșuată ca prim-ministru.