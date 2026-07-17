Cum va funcționa Platforma Liberal-Conservatoare a taberei anti-Bolojan din PNL. „Sunt sute de colegi care ne scriu. Primari, șefi de consilii județene…”

Tișe este unul dintre primii liberali care și-au anunțat susținerea pentru Adrian Veștea după desemnarea sa eșuată ca prim-ministru.

Rareș Bogdan explică, într-o discuție cu HotNews, cum va funcționa Platforma lansată joi în PNL pentru a crea o alternativă internă la actuala conducere a partidului și a politicilor lui Ilie Bolojan.

Informația unei noi platforme a venit după o lună în care, în interiorul PNL, au circulat „știri interne” despre lansarea unui nou partid condus de liderii liberali anti-Bolojan, după cum au declarat pentru HotNews surse fidele actualei conduceri.

Cum va fi organizată Platforma Liberal-Conservatoare

Întrebat de HotNews câți membri PNL s-au alăturat deja Platformei, europarlamentarul Rareș Bogdan a explicat că nu este vorba despre o structură fixă, dar că sunt „sute de colegi” care le scriu liderilor din tabăra anti-Bolojan.

„Fac parte din această platformă fără să constituie ceva instituționalizat, de vreme ce apăr valorile tradiționale, fibra intimă a acestui popor. Este firesc ca, într-un mare partid, să existe păreri diferite. Cred că avem toți loc, oricine poate emite o părere, chiar și cei care astăzi îi fac ode decadente domnului Bolojan, dacă spun ce gândesc. Unii gândesc „pe linie”, mulți doar se prefac, însă. Dar sunt sute de colegi care ne scriu. Primari, șefi de consilii județene, consilieri, mulți colegi”, a declarat Rareș Bogdan.

Cine sunt liderii Platformei, l-am întrebat pe Rareș Bogdan.

„Un om profund credincios”

„Alin Tișe și-a asumat cu bărbăție valorile nefardate ale doctrinei conservatoare și mă bucur că un om cu calitățile sale, cu realizări unice în România, gândește sănătos și are curajul să o afirme public. Un om profund credincios, nu un individ care face rău doar pentru că nu gândești ca el”, a completat europarlamentarul PNL în discuția cu HotNews.

Practic, Platforma nu are o echipă asumată de conducere, susține Bogdan, ci din ea pot face parte toți cei care nu mai vor să fie conduși de Ilie Bolojan.

„Toți liberalii care gândesc singuri, stau în picioare, cred în Dumnezeu”

„Platforma este mai degrabă un forum de idei unde au acces toți liberalii care gândesc singuri, stau în picioare, cred în Dumnezeu, în forța capitalului românesc și în familia tradițională. Nu facem propagandă, spunem adevărul, fără compromisuri, fără slugărnicie. Cu demnitate. Nu dorim să fim oportuni unul val, ci să salvăm valul care a creat România modernă. Dacă iei doctrina progresistă și-i lipești o cruce din paiete nu înseamnă că i-ai pus rădăcini de grâu. Tot buruieni ies”, a declarat europarlamentarul PNL Rareș Bogdan.

„România a ieșit din comunism, dar comunismul n-a ieșit din toți românii”

Fost șef al Delegației României în PPE, Rareș Bogdan a fost înlăturat de PNL din această poziție după ce l-a susținut pe Adrian Veștea în ciuda deciziilor interne. Acum, el acuză echipa Bolojan că este comunistă.

„Platforma Liberal Conservatoare iubește libertatea de exprimare și probabil acesta este motivul pentru care sunt atacați cei care o îmbrățișează. Înțeleg de ce. România a ieșit din comunism, dar comunismul n-a ieșit din toți românii. Culmea e că-l găsești în PNL, partid lovit necruțător de bolșevici prin lichidarea elitelor politice interbelice”.

„Unii au pierit la Sighet, alții au supraviețuit multor ani de detenție și lagărelor de muncă. Acum vedem că „deviaționismul” te trage pe linie moartă. Noi avem în Ardeal o vorbă: cine mișcă, mișcă-n brișcă. Aceasta este doctrina Bolojan”, a mai spus liberalul.

Manifestul antiprogresism al Platformei Liberal-Conservatoare

În anunțul privind „activarea” Platformei Liberal-Conservatoare, Alin Tișe a anunțat și crezul noii facțiuni, și a cerut colegilor din PNL să „se manifeste” alături de el pentru „un PNL regăsit”.

„Valorile acestei platforme, abandonate în prezent de o parte din conducerea partidului, sunt simple și ferme:

​​Național – iubire de țară, nu naționalism.

​​Liberal – libertate, inițiativă, dreaptă productivă, antreprenoriat /mediu de afaceri, economie puternică, reforma țării și respect pentru muncă.

​​Conservator -credință în familie, tradiție, responsabilitate și continuitate. Nu progresism și neomarxism”, a anunțat președintele CJ Cluj”, a scris Tișe pe Facebook.

Ce a spus Alina Gorghiu

Fosta ministră a Justiției Alina Gorghiu, lideră din tabăra Veștea, s-a poziționat rapid, declarând că lansarea Platformei Liberal-Conservatoare confirmă o viziune răspândită în partid.

„Alin Tişe exprimă astăzi o nevoie colectivă: aceea de a dezbate serios lucrurile care contează pentru PNL şi pentru ţară. Este ideea multor liberali cu experienţă, care gândesc la fel de luni bune. Şi este, cred, o problemă de zile până când acest spaţiu de dezbatere se va formaliza”, a declarat Gorghiu pentru News.ro.

Lider pro-Bolojan: „Nu există conservatorism autentic crescut la sânul pesedismului”

Prima reație din echipa lui Bolojan a venit din partea liberalului Robert Sighiartău, ales secretar general al partidului la Congresul anulat de Tribunalul București. Sighiartău a respins demersul creării unei noi platforme, susținând că PNL are deja una solidă sub conducerea actuală.

„Conservatorismul nu este o etichetă. Este o probă de consecvență. Poți vorbi despre familie, tradiție, patriotism și responsabilitate. Dar toate acestea își pierd credibilitatea dacă sunt folosite pentru a justifica întoarcerea la sistemul politic care a blocat ani de zile modernizarea României. PNL nu are nevoie astăzi de o nouă etichetă doctrinară. Are o platformă liberal-conservatoare solidă, sub conducerea lui Ilie Bolojan”, a scris liberalul pe Facebook.

Sighiartău a legat inițiativa creării unei noi structuri în PNL de apropiere nedorită de Partidul Social Democrat.

„După ce PSD a rupt protocolul coaliţiei, a ales alianţa cu AUR pentru a răsturna Guvernul şi a încercat să impună chiar o altă conducere a PNL, întrebarea nu mai este cine foloseşte mai des cuvântul «conservator», ci întrebarea este cine apără, prin fapte, independenţa PNL şi dreptul lui de a conduce un proiect autentic de modernizare”.

Conduce aceeași conducere

În urmă cu o săptămână, Tribunalul Bucureşti a admis solicitările semnate de 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan și a decis să suspende hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie.

Hotărârea de miercuri a instanței este executorie, ceea ce înseamnă că liberalii au fost obligați să le redea prim-vicepreședinților, vicepreședinților și președinților de filiale contestatari ai lui Ilie Bolojan funcțiile de conducere.

Potrivit surselor HotNews din PNL, această revenire la vechea conducere a partidului a fost făcută doar formal. Pentru că, în realitate, deciziile și discuțiile sunt luate și se poartă, în continuare, doar în cadrul Biroului Politic Național invalidat de instanță. Acesta îi include pe liberalii din echipa rezultată de la Congres.