Ședință de criză la PNL, după ce instanța a dat dreptate taberei anti-Bolojan. Toate scenariile sunt puse pe masă

Liderii liberali din echipa lui Ilie Bolojan se întâlnesc joi seara pentru a discuta strategia partidului după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, au declarat surse din partid pentru HotNews.

La ședință de la ora 19:00, care va avea loc în sistem hibrid, va participa conducerea restrânsă, adică echipa validată la ultimul Congres să-i fie alături lui Ilie Bolojan. Potrivit surselor HotNews din PNL, tabăra Veștea din conducere nu a fost invitată.

Liberalii iau în calcul toate scenariile posibile de evoluție a situației, neexcluzând un nou congres extraordinar, în cazul în care decizia instanței va rămâne definitivă după apel, au precizat sursele citate.

Pe lângă conflictul juridic, pe masa discuțiilor s-ar putea afla și mandatul cu care Ilie Bolojan va merge la consultările privind formarea viitorului guvern, care vor avea loc luni la Cotroceni, spun aceleași surse.

Ce se întâmplă după decizia Tribunalului

Tribunalul Bucureşti a admis miercuri solicitările celor 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan și a decis să suspende hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului partidului.

Hotărârea de miercuri a instanței este executorie, ceea ce înseamnă că liberalii ar trebui să le redea prim-vicepreședinților contestatari ai lui Bolojan – Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuic și Cătălin Predoiu – funcțiile de conducere. La fel și vicepreședinților și liderilor de filiale înlăturați.

În urma Congresului extraordinar din 21 iunie, echipa lui Bolojan a fost schimbată. Dan Motreanu a devenit prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău, secretar general.

Până acum, liberalii nu au anunțat oficial măsurile concrete de punere în aplicare a deciziei anunțate miercuri. Au dat însă asigurări că, până când instanțele vor pronunța decizii definitive în legătură cu litigiile în care partidul este parte, activitatea PNL se va desfășura potrivit statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025, adică acel congres în care au fost aleși ca prim-vicepreședinți Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc, iar Dan Motreanu a fost ales secretar general.

Însă, „PNL își va căuta dreptatea până la capăt”, anunță liberalii după ce instanța a suspendat deciziile Congresului din 21 iunie. Respectăm decizia instanței și notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel”, se spune într-un comunicat al PNL.