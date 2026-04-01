Cum vor arăta facturile la gaze de la 1 aprilie. O parte dintre consumatori vor plăti cu 60% mai mult

Facturile la gaze pentru populație vor rămâne, încă un an, la un nivel similar celui de acum. Aceasta după ce Guvernul a eliminat plafonarea prețului gazelor pentru consumatori de la 1 aprilie, însă a introdus un nou mecanism prin care reglementează prețul pentru consumatorii casnici până la 1 aprilie 2027.

Pentru consumatorii non-casnici, însă, adică pentru firme și micile fabrici, piața va fi complet liberalizată, iar prețurile vor crește cu aproximativ 60%, iar o parte din această majorare se va reflecta în prețurile la alimente și la alte bunuri.

Prețul gazelor pentru populație a fost plafonat din 2022 până la 31 martie 2026 la nivelul de 0,31 lei pe kWh, cu toate taxele incluse. De la 1 aprilie, Guvernul înlocuiește acest plafon cu un alt mecanism de reglementare care păstrează factura la aproximativ același nivel timp de încă un an.

Mai exact, potrivit OUG 12/2026, producătorii vor vinde gazele destinate populației cu 110 lei pe MWh (față de 120 de lei pe MWh până acum), la care se adaugă tarifele reglementate de transport și distribuție (stabilite de ANRE) și marja de furnizare de 15 lei pe MWh.

Astfel, de la 1 aprilie, vom plăti un preț care va fi calculat lunar și va fi valoarea cea mai mică dintre:

prețul contractual

prețul calculat lunar conform OUG 12/2026.

Ce înseamnă „preț contractual” și „preț calculat lunar”

„Preţul contractual este, dupӑ caz, preţul pe care ţi l-am comunicat la data încheierii contractului de furnizare sau cel comunicat prin oferta de reînnoire a condițiilor contractuale și a prețului”, au transmis consumatorilor reprezentanții Engie România, unul dintre cei mai mari furnizori de gaze din piață.

În perioada de aplicare a noii OUG 12/2026, prețul gazelor naturale va fi calculat în fiecare lună, în funcție de evoluția costurilor din piață și costurile realizate cu achiziția gazelor naturale de către furnizor, potrivit E.ON, un alt mare furnizor din piață.

Efectele acestui mecanism sunt similare celor din ultimii ani, când consumatorii au fost facturați la prețul cel mai mic dintre plafon, prețul calculat lunar și prețul contractual.

De exemplu, în ultimii 3 ani, clienții E.ON au plătit prețul calculat lunar, deoarece acesta a fost mai mic decât plafonul de 0,31 lei/kWh stabilit în OUG anterioară.

„Ai ceva de făcut în calitate de consumator? Nu. Tu nu trebuie să faci nimic. Schimbările le implementăm noi, în calitate de furnizor de gaze naturale, iar acestea devin vizibile pe factura ta”, mai spune E.ON.

Consumatorii non-casnici vor plăti mai mult chiar și cu 60%

Situația este însă diferită pentru consumatorii non-casnici, unde prețul final va crește semnificativ.

Consumatorii non-casnici, adică firmele și micile fabrici, plăteau până acum un preț plafonat de 0,37 lei pe kWh, iar, de la 1 aprilie 2026, piața se va liberaliza complet pentru ei.

Dacă, până acum, diferența dintre prețul gazelor din piață și prețul din facturi era suportată de stat, care plătea furnizorilor diferența, acum producătorii vor vinde direct gazul la preț mic pentru populație. Ceea ce înseamnă că diferența va fi recuperată din prețul pentru consumatorii care nu sunt subvenționați, adică cei non-casnici.

„Prețurile gazelor naturale marfă pe BRM (Bursa Română de Mărfuri – n.r.) s-au dublat față de începutul anului, ceea ce determină o creștere de preț a gazelor naturale cu tarifele și taxele incluse, față de anul trecut cu cca. 60%”, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă.

Costurile mai mari suportate de consumatorii non-casnici vor fi transferate în prețurile produselor și serviciilor, astfel că populația, deși va avea facturi mai mici la gaze, va ajunge să plătească mai mult pentru alimente și alte bunuri.

De exemplu, brutăriile se numără printre principalii consumatori non-casnici de gaze. Din prețul final al pâinii, 11% reprezintă prețul gazelor.

Însă prețurile finale ale produselor nu reflectă doar majorările directe ale costurilor. Comercianții din România tind să adauge marje suplimentare la fiecare creștere de costuri. Datele BNR arată că în 2025 scumpirile au fost influențate de costurile salariale, inflație și cursul valutar, nu doar de factori contabili, mai arată organizația de profil.

„Prețul pâinii tinde să crească cam de 2 până la 2,5 ori peste efectul contabil direct al motorinei și a gazelor, în scenariul normal de piață. Asta înseamnă că creșterea prețului gazelor cu +60% și a motorinei cu +30% de la începutul anului până în prezent determină o creștere a pâinii cu +15,8% până la +38,6%”, arată calculele asociației menționate.

Romgaz nu mai vine cu oferte ieftine la gaz anul acesta

O altă veste proastă este că Romgaz, producătorul de gaze de stat, a anunțat că amână pentru anul viitor lansarea de oferte ieftine la gaze, așa cum a făcut Hidroelectrica pe piața de electricitate.

Aceasta deși oficialii companiei anunțaseră că vor veni din această primăvară cu oferte la preț mic pentru consumatori.

„Estimăm că Romgaz va lansa primele oferte pentru populație în luna decembrie 2026, oferte pentru livrarea gazelor naturale începând cu 1 aprilie 2027”, a anunțat compania într-un răspuns pentru Digi24.

Romgaz a argumentat că nu mai dispune de cantitățile de gaze naturale disponibile pentru comercializare. Aceasta deoarece Guvernul a venit abia la începutul lunii martie cu o reglementare a situației valabile după 1 aprilie, iar Romgaz contractase deja până atunci o mare parte din cantitățile de gaze pe care le avea.