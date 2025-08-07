Cum vor fi calculate impozitele pe proprietate / Majorări de 100% pentru unele clădiri

Modul de calcul al impozitelor pe proprietate va fi modificat, conform unui proiect de act normativ publicat, joi, pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Proiectul face parte din al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

Măsurile referitoare la impozitele pe proprietate „au în vedere principiul echității și al proporționalității, astfel încât conformarea privind achitarea obligațiilor față de stat să fie aplicabilă tuturor persoanelor, și nu doar celor care se conformează în mod voluntar prevederilor legale”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani pentru construcțiile ilegale

Pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, precum anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia. „Practic, se asigură că impozitul se stabilește în funcție de date concrete și oficiale, pentru a evita interpretări sau estimări neclare”, se precizează în nota de fundamentare.

Pe de altă parte, este reglementată și situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele ridicate înainte de 1 august 2001. În aceste ultime cazuri, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate.

Va fi introdusă o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. În acest fel, este avută în vedere descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități, argumentează Ministerul Dezvoltării.

Cum crește impozitul în cazul nedeclarării clădirilor

Proiectul are în vedere extinderea cadrului legal privind impozitul pe clădiri, în special în ceea ce privește situațiile în care o clădire este edificată și utilizată fără respectarea integrală a procedurilor de autorizare.

Impozitul va fi datorat nu doar pentru clădirile cu autorizație valabilă, ci și pentru cele construite cu autorizație expirată, dacă nu s-a solicitat prelungirea. De asemenea, se aplică impozit și pentru cele construite fără autorizație, dacă acestea sunt constatate de autorități până la 31 decembrie a anului anterior.

Potrivit notei de fundamentare, aceasta asigură o mai bună evidență și fiscalizare a clădirilor, chiar și în cazul construcțiilor ilegale sau incomplete, pentru creșterea conformității fiscale și urbanistice.

Proiectul mai clarifică procedura pentru declararea clădirilor finalizate parțial, care nu au obținut prelungirea autorizației de construire. Clădirile trebuie declarate pe baza unui proces-verbal de recepție parțială, care atestă stadiul fizic și suprafața construită. Proprietarul care lucrează în regie proprie trebuie să notifice autoritatea locală. Scopul este identificarea și impozitarea acestor clădiri parțiale, chiar dacă nu sunt finalizate sau nu au autorizație completă.

Proprietarii vor avea obligația să declare toate clădirile, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia, pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea duce la majorări succesive ale impozitului cu 30% pentru fiecare perioadă de întârziere de 6 luni.

Inspectorii vor putea folosi dronele pentru a verifica proprietățile

Autoritățile vor putea face inspecții pe teren și prin imagini satelitare, drone și alte tehnologii pentru identificarea clădirilor fără autorizație sau nedeclarate. Imaginile pot fi folosite ca probe pentru sancțiuni fiscale și disciplinare.

Structurile specializate din urbanism și fiscalitate vor coopera pentru a transmite automat date despre autorizațiile de construire, valabilitatea și caracteristicile tehnice (suprafață, materiale), pentru a stabili corect impozitul.

Proiectul mai stabilește că pentru mijloacele de transport achiziționate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic se stabilește un singur termen de plată a impozitului, respectiv data înstrăinării.

Proprietarul are obligația de a depune declarația de radiere în termen de 30 de zile de la radierea din circulație a mijlocului de transport și precizând că, din data de 1 ianuarie a anului următor radierii, acesta nu mai datorează impozit pentru acel mijloc de transport. De asemenea, are obligația de a achita toate obligațiile fiscale restante până la data radierii.