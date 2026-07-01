Cum vrea Allianz-Țiriac să obțină aprobare pentru preluarea Campion Broker. Planul depus la Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a lansat în dezbatere publică propunerile de angajamente depuse de compania Allianz-Țiriac Asigurări SA pentru achiziționarea Campion Broker de Asigurare și Reasigurare SRL. Măsurile au scopul de a elimina îngrijorările de natură concurențială identificate de autoritate în cadrul tranzacției, a anunțat Consiliul Concurenței.

​Îngrijorările exprimate de autorittate vizează riscul ca Allianz-Țiriac să obțină, prin intermediul Campion Broker, acces la informații comerciale sensibile ale companiilor de asigurare concurente care colaborează cu Campion Broker.

Finalizarea tranzacției este condiționată de primirea aprobării ASF și Consiliului Concurenței.

Management separat și independent

​Pentru a atenua aceste riscuri, Allianz-Țiriac a propus implementarea unei proceduri interne stricte privind regulile de conformare cu legislația concurenței și cea din domeniul distribuției de asigurări. Această procedură va reglementa strict relația comercială și operațională cu Campion Broker.

​Procedura cuprinde măsuri pentru un management separat și independent. Structura de conducere va fi formată din persoane complet distincte, fiind interzisă suprapunerea de funcții sau de mandate între cele două entități, pentru a garanta independența decizională a brokerului.

​De asemenea, este necesat tratament echidistant pe piață. Procedura interzice în mod explicit favorizarea produselor de asigurare emise de Allianz-Țiriac în activitatea curentă de intermediere a Campion Broker.

​O altă măsură este restricționarea accesului la date. Se va institui un regim strict de acces limitat la informațiile comerciale sensibile ale competitorilor, obținute de broker în urma activității sale standard de intermediere.

Procedura mai prevede echipe dedicate și securitate informatică. Vor fi înființate structuri de personal dedicate, care vor deține acces exclusiv la sistemele informatice, platformele operaționale și documentele Campion Broker. Aceste echipe vor fi supuse unor obligații clare privind gestionarea, stocarea și eliminarea documentelor confidențiale.

​În plus, vor exista raportări standardizate. Toate datele și raportările transmise de Campion Broker către compania mamă se vor realiza exclusiv pe baza unor modele prestabilite, conforme cu normele de protecție a concurenței.

​Profilul companiilor implicate

​Allianz-Țiriac Asigurări, al doilea cel mai mare asigurător local, a anunțat în decembrie 2025 că a semnat un acord pentru preluarea pachetului integral de părți sociale al Campion Broker, companie de brokeraj cu o cotă de piață de 4,3% la finalul anului 2024, echivalentul a 693 milioane de lei prime de asigurare intermediate.

Fondată în 2007 de antreprenorul Octavian Tatomirescu, Campion Broker se află pe locul șapte în piața de brokeraj și are o rețea de distribuție de aproximativ 2.000 de asistenți la nivel național.

În prezent, Campion Grup este deținut în proporție de 51% de Octavian Tatomirescu și de fiul său, Fabian Tatomirescu, cu o participație de 49%.

Allianz-Țiriac și Campion Broker rămân două companii cu activități independente și diferite – asigurări, respectiv intermediere de asigurări. Brandul Campion, unul puternic la nivelul pieței de brokeraj în asigurări, va fi menținut.