Premieră în asigurări: Allianz-Țiriac cumpără al șaptelea mare broker de asigurări. La ce rețea de distribuție va avea acces

Allianz-Țiriac Asigurări, al doilea cel mai mare asigurător local, a anunțat vineri că a semnat un acord pentru preluarea pachetului integral de părți sociale al Campion Broker, companie de brokeraj cu o cotă de piață de 4,3% la finalul anului 2024, echivalentul a 693 milioane de lei prime de asigurare intermediate. Fondată în 2007 de antreprenorul Octavian Tatomirescu, Campion Broker se află pe locul șapte în piața de brokeraj și are o rețea de distribuție de aproximativ 2.000 de asistenți la nivel național.

În prezent, Campion Grup este deținut în proporție de 51% de Octavian Tatomirescu și de fiul său, Fabian Tatomirescu, cu o participație de 49%.

Ce se schimbă

Tranzacția semnată vineri presupune doar o schimbare de acționariat în structura Campion Broker, susțin cele două companii.

Allianz-Țiriac și Campion Broker rămân două companii cu activități independente și diferite – asigurări, respectiv intermediere de asigurări. Brandul Campion, unul puternic la nivelul pieței de brokeraj în asigurări, va fi menținut.

„Campion este un nume respectat în piața de asigurări și recunoscut pentru profesionalism. Am toată admirația pentru ceea ce Tavi și echipa sa au construit în ultimii 18 ani și sunt bucuros că au ales să-și continue povestea de succes alături de Allianz-Țiriac. Prin această tranzacție, Allianz-Țiriac își reconfirmă angajamentul față de piața românească de asigurări și investițiile în economia locală. Vom susține dezvoltarea Campion Broker cu sprijin financiar și acces la know-how-ul Allianz, susținând astfel dezvoltarea segmentului de asigurări facultative din România”, a declarat Virgil Șoncutean, Director General al Allianz-Țiriac Asigurări.

Conducerea executivă a Campion Broker va rămâne neschimbată, iar Octavian Tatomirescu va continua să fie Directorul General al companiei. Allianz-Țiriac va investi în dezvoltarea Campion Broker, în susținerea oamenilor prin acces la dezvoltare profesională și know-how global.

„Campion Broker își consolidează poziția pe piața de asigurări prin parteneriatul strategic cu Allianz, unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări din lume. Acest pas ne va aduce resurse semnificative și ne va permite accelerarea creșterii, în timp ce ne păstrăm independența. Continuarea cu aceeași echipă de conducere și sub același brand rămâne un testament al muncii noastre extraordinare. Sunt profund recunoscător echipei pentru angajamentul și dedicarea din ultimii 18 ani, precum și partenerilor noștri pe care îi asigurăm de angajamentul nostru față de seriozitate, transparență și rezultate în continuare”, a declarat Octavian Tatomirescu, Director General al Campion Broker.

Finalizarea tranzacției este condiționată de primirea aprobării ASF și Consiliului Concurenței. În această tranzacție, compania Allianz-Țiriac a fost asistată de firma de avocatură Schoenherr Associates, iar PwC a fost consultantul în procesul de due diligence, în timp ce Campion Broker a fost asistată de Drăghiceanu, Bolca şi Asociaţii şi Toacşe, Iavolschi.