Cum vrea Bulgaria să vândă mai repede rafinăria deținută de ruși, după ce Lukoil a ajuns sub sancțiunile SUA

Partidul de guvernământ din Bulgaria intenționează să propună o lege care să permită unui administrator special, dacă va fi numit, să supravegheze vânzarea rafinăriei de petrol din Burgas, deținută de compania petrolieră rusă Lukoil, aflată sub sancțiunile SUA, au scris miercuri publicațiile locale, potrivit Reuters.

Proiectul de lege, consultat de publicația bulgară Mediapool, ar modifica drepturile unui administrator special pentru a putea vinde activele, vânzare asupra căreia proprietarul legal al rafinăriei nu ar avea dreptul să voteze sau să facă apel.

Luna trecută, SUA și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft, din cauza războiului Moscovei în Ucraina, sancțiuni care complică modul în care acestea își desfășoară operațiunile.

Bulgaria a confirmat că rafinăria din Burgas și alte câteva filiale ale grupului Lukoil vor intra sub incidența celor mai recente sancțiuni impuse de SUA.

Guvernul de la Sofia a anunțat că este în contact cu instituțiile americane pentru a se asigura că rafinăria, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, poate continua să funcționeze.

Boiko Borisov, fost prim-ministru și lider al partidului GERB, care conduce guvernul de coaliție al Bulgariei, a declarat că miercuri va fi introdusă legea privind administratorul special.

„Este foarte logic, de aceea astăzi vom prezenta un proiect de lege privind guvernatorul special”, a declarat Borissov, potrivit postului public de televiziune BNT.

Lukoil se luptă să mențină operațiunile aflate în derulare la filialele sale extinse din străinătate, în contextul în care sancțiunile occidentale perturbă transportul petrolului.

Trezoreria SUA a emis o licență care acordă companiilor termen până la 21 noiembrie pentru a încheia orice tranzacții cu Lukoil.