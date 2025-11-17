Cum vrea Europa să rezolve problema deplasării de urgență a trupelor și echipamentelor militare pe continent. Noul plan al Comisiei

Exercițiu militar de apărare al NATO, la Orzysz, în Polonia, pe 17 septembrie 2025. FOTO: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Comisia Europeană intenționează să propună un sistem de urgență pentru transportul militar transfrontalier și o inițiativă de punere în comun a mijloacelor de transport ale statelor membre care să faciliteze deplasarea trupelor și a echipamentelor pe continent, potrivit unui proiect de document consultat luni de Reuters.

UE a desemnat mobilitatea militară ca unul dintre domeniile sale prioritare, întrucât încearcă să-și consolideze apărarea din cauza temerilor legate de un atac al Rusiei și a îndoielilor cu privire la viitorul protecției oferite de SUA.

Deși Europa a depus eforturi în trecut pentru a-și îmbunătăți mobilitatea militară, oficialii și experții afirmă că normele naționale privind transportul militar continuă să difere, iar infrastructura de transport nu este încă adecvată pentru a răspunde atât nevoilor militare, cât și celor civile.

Un audit efectuat mai devreme în cursul acestui an a constatat că obiectivul UE de a putea deplasa personalul militar, echipamentele și proviziile în timp util peste granițe nu a fost încă atins.

Documentul Comisiei, care urmează să fie prezentat miercuri, propune crearea unui nou sistem care să permită măsuri speciale de transport la frontieră în situații de urgență și să acorde „acces prioritar forțelor armate la infrastructură, mijloace de transport și servicii esențiale”, conform draftului consultat de Reuters.

În document, care este încă supus modificărilor, Comisia a sugerat, de asemenea, crearea unui set unic de norme pentru obținerea permisiunii de transport militar transfrontalier și înființarea unui „fond de solidaritate” în cadrul căruia țările membre pot alege să pună la dispoziție capacități de transport militar.