Cum vrea Germania să atragă investitori. Un proces care va fi supervizat de un bancher din mediul privat

Cancelarul german, Friedrich Merz, a numit luni un bancher cu experienţă pentru promovarea economiei germane, care în prezent suferă de pe urma diminuării competitivităţii în rândul investitorilor străini, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Noua poziţie, cunoscută sub denumirea de „reprezentant personal de investiţii”, va fi ocupată de Martin Blessing, în vârstă de 62 de ani, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al băncii germane Commerzbank, între 2008 şi 2016.

Experienţa sa îl va ajuta să îşi valorifice „excelentele contacte din lumea economică şi financiară internaţională”, a declarat luni Friedrich Merz. Acesta a precizat că Blessing, care în prezent este preşedinte al Consiliului de Administraţie al băncii daneze Danske Bank şi plătit ca atare, nu va fi remunerat pentru noul său rol.

„Vreau să dezvolt un program numit „Equity Story” pentru Germania”, le-a spus Martin Blessing jurnaliştilor. Pe pieţele financiare, termenul „equity story” se referă la discursul folosit de o companie pentru a se prezenta şi a se promova în rândul investitorilor, de exemplu, cu prilejul unei oferte publice iniţiale.

Martin Blessing va trebui să atragă capital într-o Germanie care caută investiţii private pentru a-şi moderniza infrastructura şi a-şi sprijini industria şi inovaţia. Bancherul a dezvăluit că este planificată o conferinţă majoră cu investitorii, dar a recunoscut că organizarea acesteia va dura mai mult de trei luni.

Berlinul a implementat deja mai multe măsuri pentru a atrage capital, inclusiv „un program de investiţii imediate, fondul special pentru infrastructură şi o reformă cuprinzătoare a impozitului pe profit”, a precizat cancelarul Friedrich Merz.

Iniţiativa „Made for Germany”, lansată în iulie 2025, a permis, de asemenea, unui număr de peste 60 de companii să se angajeze să investească peste 630 de miliarde de euro pe parcursul a trei ani.

Blessing va supraveghea, de asemenea, Germany Trade and Invest (GTAI), agenţia federală responsabilă de promovarea Germaniei ca locaţie de afaceri şi de sprijinirea companiilor germane la nivel internaţional.