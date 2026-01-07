Cunoscut profesor universitar, după ce și-a plătit de două ori taxele locale: „Sper ca, până dimineață, inegalabilul primar să nu ne spună că a calculat din nou”

Cunoscutul profesor universitar și politolog Cristian Preda a spus miercuri că și-a plătit taxele în Sectorul 2 luni, iar miercuri a aflat din media că mai are de achitat o diferență, lucru pe care l-a făcut.

Profesorul de ştiinţe politice a scris pe contul său de Facebook că a aflat din media „că, în sectorul 2, taxele au fost recalculate și, dacă ai plătit ieri sau alaltăieri ce era stabilit, mai ai, totuși, de scos niște bani din buzunar.”

Cristian Preda a spus că „a fost, ca mai tot românul, disciplinat și am trimis banii datorați încă de luni“, așa că a verificat pe ghișeul.ro, unde într-adevăr mai apăruseră niște bani de plătit.

„Nu mulți față de ce plătisem deja: 46 de lei. I-am plătit”, a continuat el.

„Sper ca, până mâine dimineață, inegalabilul primar Hopincă să nu ne spună că a calculat din nou și i-a ieșit alt total…”, și-a încheiat Cristian Preda postarea.

Mesajul său vine după ce numeroși cetățeni din sectorul 2, condus de primarul Rareș Hopincă, au acuzat faptul că, pe lângă faptul că impozitul pe clădiri aproape s-a dublat, acesta a mai crescut apoi peste noapte față de valorile care apăreau luni pe platforma ghișeul.ro.

Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, care gestionează Ghișeul.ro, a afirmat într-o intervenție în direct la Digi24 că problemele din Sectorul 2 au fost provocate de faptul că se afișau „valorile care au fost și în anii trecuți”, care s-au modificat după 5 ianuarie, „când colegii din primării au actualizat”.

Pe lângă diferența de impozit, în multe cazuri de doar câteva zeci de lei, unii dintre ei au plătit fizic la sediile de primării ce aveau de achitat încă din prima zi – 5 ianuarie, ceea ce înseamnă că ar putea să fie nevoiți să se ducă din nou și să stea la ghișee.

Luni, 5 ianuarie, a fost prima zi în care românii și-au putut plăti taxele și impozitele și la sediile ANAF din țară. Ele sunt unele majorate, atât pentru populație, cât și pentru firme.

Cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan, care prevede majorarea taxelor, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. De exemplu, românii vor plăti impozite de până la 3 ori mai mari pentru locuințe sau terenuri.

Foto: Rido | Dreamstime.com