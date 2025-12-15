Cunoscutul regizor Rob Reiner și soția sa au fost găsiți morți în casa lor din Los Angeles

Rob Reiner, 79 de ani, regizorul unor filme celebre precum „When Harry Met Sally” și „This is Spinal Tap”, a fost găsit duminică mort, împreună cu soția sa, Michele Singer Reiner, în vârstă de 68 de ani. Ambii au fost înjunghiați, potrivit The Guardian și presei americane.

Poliția din Los Angeles a anunțat duminică că a găsit cadavrele unui bărbat de 78 de ani și ale unei femei de 68 de ani, într-o casă din vestul orașului Los Angeles, la o adresă pe care înregistrările publice o asociază cu locuința lui Reiner.

Oficial, poliția nu a oferit detalii despre identitatea celor două persoane decedate, însă o sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat pentru CNN și site-ului specializat în ştiri despre celebrităţi TMZ că Rob și Michele Reiner sunt cele două persoane găsite moarte.

Ulterior, un purtător de cuvânt al familiei Reiner a confirmat duminică seara decesul celor doi.

„Cu profundă tristețe anunțăm tragica dispariție a lui Michele și Rob Reiner”, a transmis purtătorul de cuvânt al familiei într-o declarație pentru mass-media.

„Suntem îndurerați de această pierdere bruscă și solicităm respectarea intimității noastre în acest moment incredibil de dificil”, a mai transmis acesta.

Atât TMZ, cât și revista People au relatat că cei doi au suferit răni provocate de un atac cu cuțitul. Detaliile privind cauza morții nu au fost încă dezvăluite oficial, dar detectivii Departamentului de Poliție din Los Angeles din divizia de omucideri și jafuri investighează cazul ca „ceea ce pare a fi crimă”, a declarat căpitanul Poliției din Los Angeles, Mike Bland.

Cine a fost regizorul Rob Reiner

Reiner a jucat în serialul de comedie de succes al canalului american CBS din anii 1970, „All in the Family”, și a regizat mai multe filme cunoscute, printre care „The Princess Bride”, „This is Spinal Tap”, „When Harry Met Sally”, „Stand by Me” și „The American President”.

Soția sa, Michele, în vârstă de 68 de ani, a fost la un moment dat fotografa care a realizat fotografia lui Donald Trump care apare pe coperta cărții sale „Trump: The Art of the Deal”.

Pe lângă cariera sa la Hollywood, Rob Reiner, originar din New York și fiul regretatului scenarist și actor de comedie Carl Reiner, era bine cunoscut pentru activismul său politic.

A apărut în reclame cu George W. Bush în alegerile prezidențiale din 2004 și l-a susținut pe candidatul democrat de atunci, John Kerry. De asemenea, și-a arătat sprijinul pentru candidații democrați la președinție Al Gore și Hillary Clinton.

Reiner a fost căsătorit mai întâi cu Penny Marshall, care a interpretat-o pe Laverne în „Laverne & Shirley” și a fost, de asemenea, producătoare și regizoare. Ulterior, s-a căsătorit cu actrița Michele Singer, cu care are trei copii.