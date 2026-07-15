Ce se întâmplă la Atlanta, inaintea meciului Anglia – Argentina, a doua semifinală de la Cupa Mondiala 2026

Departamentul de Poliţie din Atlanta va spori securitatea înaintea semifinalei Cupei Mondiale dintre Anglia şi Argentina, care va avea loc miercuri, la ora locală 15:00, ora 22:00, ora României.

„Personal şi resurse suplimentare sunt deja desfăşurate şi vor continua să fie alocate strategic în jurul locurilor de desfăşurare a evenimentelor (…) pentru a asigura o experienţă sigură şi plăcută pentru toată lumea”, au anunţat autorităţile marţi, conform News.ro.

Grupuri de suporteri argentinieni din San Lorenzo, Chicago, Morón, Atlanta, Huracán şi Vélez sunt deja în Statele Unite înainte de meci şi vor fi la Atlanta la întâlnirea cu Anglia.

Cele două echipe vor reaprinde una dintre cele mai legendare rivalităţi din fotbal pe stadionul Mercedes-Benz din Atlanta, la patruzeci de ani după infamul gol al lui Diego Maradona, când s-a produs „Mâna lui Dumnezeu”, care a trimis Argentina în semifinale în detrimentul Angliei.

Asta se întâmpla în 1986, la patru ani după Războiul din Insulele Falkland, care a curmat 649 de vieţi de partea argentiniană şi 255 de partea britanicilor.

Spania s-a calificat marți seară în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026. În ultimul act va întâlni câștigătoarea dintre Anglia și Argentina. A doua semifinală se va juca diseară, de la ora 22.