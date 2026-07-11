Cupa Mondială 2026: Când se joacă meciurile pentru ultimele două bilete în semifinale

Vineri seară s-a decis cea de-a doua semifinalistă. Spania a învins Belgia, urmând să înfrunte Franța. Urmează ultimele două meciuri în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

Anglia – Norvegia. Când se joacă

Este vorba despre Anglia – Norvegia şi Argentina – Elveţia, care se vor disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Meciul Norvegia – Anglia se dispută sâmbătă noapte, de la ora 00.00. Anglia a câştigat grupa L, în șaisprezecimi a trecut de RD Congo, scor 2-1, iar în optimi de Mexic, scor 3-2, conform News.ro.

Norvegia a încheiat pe locul 2 în grupa I, a învins Coasta de Fildeş, scor 2-1 în șaisprezecimi, şi Brazilia, scor 2-1, în optimi. Meciul va fi arbitrat de francezul Clement Turpin.

Argentina – Elveţia. La ce oră se joacă

Partida Argentina – Elveţia are loc duminică dimineaţă la ora 04.00, la Kansas City.

Argentina a câştigat grupa J, a trecut în șaisprezecimi de Capul Verde, scor 3-2, după prelungiri, iar în optimi de Egipt, tot cu 3-2.

Elveţia a câştigat grupa B, a învins Ghana în șaisprezecimi, scor 1-0, şi a trecut de Columbia, scor 4-3, la lovituri de departajare, în optimi. Meciul va fi arbitrat de portughezul João Pedro Silva Pinheiro.