Cursa pentru pensionarea „anticipată”. Fenomenul FIRE prinde Milenialii și Gen Z. Cum funcționează și care sunt riscurile
Mișcarea Financial Independence, Retire Early (FIRE), semnificând „independență financiară, pensionare timpurie”, câștigă teren în preferințele tinerilor. Mecanismul este unul de reducere drastică a cheltuielilor zilnice pentru obținerea unei „pensionări anticipate”.
Pe fondul inflației ridicate, al dobânzilor mai mari și al costului vieții în creștere, tot mai mulți tineri caută alternative pentru a ajunge mai devreme la independență financiară.
La acestea se adaugă instabilitatea geopolitică din ultimii ani, inclusiv războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina, care a accentuat interesul pentru economii mai mari și surse alternative de venit.
În acest context a crescut popularitatea mișcării Financial Independence, Retire Early (FIRE), adică „independență financiară, pensionare timpurie”.
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