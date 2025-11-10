Cursurile cu prezență fizică au fost reluate la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, după explozia din Rahova. Unele spații rămân închise

Sală de clasă de la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, după explozie / Foto: Martor ocular

Cursurile cu prezență fizică au fost reluate luni la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București, după ce unele clase au fost avariate în urma exploziei care a avut loc în luna octombrie în Cartierul Rahova, a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Camelia Lepădat.

„Astăzi s-au reluat cursurile cu prezență fizică la Liceul Bolintineanu și în urma hotărârii Consiliului de Administrație unitatea școlară funcționează în două schimburi. Funcționa și înainte în două schimburi, însă cu un program decalat, deoarece se menține restricția ca în spațiile afectate nu este permis accesul”, a spus purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar.

Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul Școlar au informat în data de 17 octombrie că 15 săli de clasă de la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București au fost avariate în urma exploziei care a avut loc în Sectorul 5.

Filmări din clasele de la Liceul Bolintineanu din Capitală făcute imediat după explozia din Rahova arată geamuri distruse și bucăți din perete care au căzut peste băncile elevilor.

Trei persoane din blocul în care s-a produs explozia au murit și 20 au fost rănite. Imobilul avea 108 apartamente în care locuiau circa 400 de persoane.

O fisură într-o conductă de gaz din afara blocului este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori.