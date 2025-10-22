VIDEO Principala ipoteză în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova, anunțată de anchetatori

O fisură într-o conductă de gaz din afara blocului din Sectorul 5 al Capitalei în care a avut loc explozia soldată cu 3 morți este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori, a anunțat Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română.

„În exteriorul blocului, pe coloana de export, s-a găsit o fisură, s-au ridicat bucata de țeavă si cablul electric din apropiere. Servesc la concluziile extertizei. La un moment de față nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. E principala ipoteză”, a spus unul dintre reprezentanții Poliției, care la această oră susțin o conferință de presă în zona blocului în care a avut loc deflagrația.

Ei au spus însă că la acest moment nu există un raport preliminar de expertiză. „Când va veni expertiza de la INSEMEX și INEC vom avea mai multe detalii despre dinamica și cauzele exploziei”, a declarat oficialul.

Conform anchetatorilor, activitatea de cercetare la fața locului s-a desfășurat timp de 5 zile, inclusiv noaptea, și au fost ridicate „toate categoriile de probe descoperite în proximitatea blocului”, iar acestea urmează să fie expertizate de către INSEMEX și de către alți experți solicitați.