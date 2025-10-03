Curtea de Apel București a retras mandatul de arestare a fostei șefe DIICOT Alina Bica

Curtea de Apel București a decis, vineri, printr-o decizie definitivă, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea și a mandatului european de arestare care fuseseră emise pe numele Alinei Bica, considerând că a executat integral pedeapsa primită în dosarul în care a fost condamnată la 4 ani de închisoare. Fosta șefă a DIICOT se află în Italia și nu a făcut nici o zi de închisoare, potrivit News.ro și G4Media.ro.

Curtea de Apel București a luat această decizie după ce Curtea de Justiție a UE a stabilit că „o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat”.

„(…) admite contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămureşte întinderea şi aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral”, a fost decizia de vineri a Curții de Apel București.

Alina Bica, fost procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), a fost condamnată definitiv la 4 ani de închisoare, în 2019, în dosarul în care a fost acuzată de favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender. Bica a fost dată atunci în urmărire.

În ianuarie 2022, Ministerul Justiției declara că Alina Bica se află în Italia, menționând că „instanța italiană a recunoscut sentința pronunțată în România și a dispus executarea pedepsei în Italia, potrivit legislației italiene”.

Fosta șefă a DIICOT nu a făcut nici o zi de închisoare cu executare în Italia, în condițiile în care pedeapsa i-a fost suspendată pentru clarificări juridice privind infracțiunea pentru care a fost condamnată.