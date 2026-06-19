Curtea de Apel intervine în disputa dintre ANRE și unul dintre cei mai ieftini furnizori de energie. Acuzele aduse la adresa Grenerg

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a luat act de suspendarea de către Curtea de Apel a deciziei privind retragerea licenţei de furnizare energie electrică pentru Grenerg SRL şi anunţă că va depune recurs la această decizie, informează Agrepres. ANRE susține că Grenerg a transferat abuziv consumatori de la alți furnizori.

„ANRE a luat act de suspendarea de către Curtea de Apel a deciziei Comitetului de Reglementare de a retrage licenţa de furnizare energie electrică pentru Grenerg SRL. Suntem încrezători în fundamentele deciziei noastre şi vom depune recurs la decizia Curţii de Apel. Ne manifestăm încrederea deplină că la final vom avea câştig de cauză. Cel mai important lucru sunt acum clienţii acestui furnizor, care, cu siguranţă, au multe întrebări despre ce se întâmplă cu contractul lor şi cu alimentarea cu energie electrică. Niciun client din portofoliul Grenerg nu are de ce să aibă furnizarea de energie electrică întreruptă din cauza litigiului dintre Grenerg şi ANRE”, se menţionează într-un comunicat al autorităţii.

ANRE: „Niciun consumator nu este client captiv”

ANRE recomandă oricărui client Grenerg, ca şi oricărui client al oricărui alt furnizor, să folosească platforma online gratuită www.posf.ro, pentru a verifica preţurile pentru energie electrică şi pentru a migra către furnizorul care le oferă cel mai bun preţ şi cele mai bune condiţii contractuale.

„Niciun consumator de energie electrică din România, indiferent în portofoliul cărui furnizor se află, nu este clientul captiv al acestui furnizor. Dreptul de a schimba furnizorul de energie electrică este un drept garantat prin lege. Încurajăm cât mai mulţi consumatori de energie să folosească acest drept. Această situaţie confirmă, încă o dată, necesitatea unui instrument de măsurare a satisfacţiei consumatorilor faţă de furnizorul lor şi importanţa ca acest indice de satisfacţie să fie făcut public, transparent, pe comparatorul de preţuri. Doar în acest fel un consumator va putea alege pe deplin informat”, transmit reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat retragerea licenţei de furnizare a energiei electrice deţinute de societatea Grenerg SRL, ca urmare a unor abateri repetate şi sistematice de la obligaţiile legale, a anunţat instituţia, în data de 3 iunie, printr-un comunicat. ANRE preciza că furnizorul a migrat clienţi cu forţa şi a ignorat amenzi de peste un milion de lei. Decizia urma să intre în vigoare la 19 iunie 2026.

Zeci de amenzi pentru Grenberg

În iunie 2025, după o serie de informații apărute în spațiul public despre comportamentul potențial abuziv al unui furnizor de energie electrică, precum și de o serie de sesizări primite de la consumatori, ANRE a derulat un control la Grenerg. În urma acelui control au fost date amenzi de 760.000 de lei, pentru un număr de 84 de abateri.

Ulterior, în perioada octombrie 2025-martie 2026, ANRE a derulat noi controale la acest furnizor și a mai dat 41 de amenzi, în valoare totală de 405.000 lei.

Libertatea a scris că mai mulți locuitori ai unor comune din județele Călărași și Tulcea s-au plâns că reprezentanți ai Grenerg au făcut sondaje cu privire la instalarea de panouri solare în localități, însă semnăturile lor au fost folosite apoi pentru noi contracte de energie electrică și pentru transferarea la noul furnizor.

Grenerg este o firmă din Satu Mare, înființată în 2008. A primit licența de furnizare a energiei electrice în anul 2015. În iunie 2025, licența a fost reînnoită pentru următorii 10 ani. Anul trecut a avut o cifră de afaceri de 79,5 milioane de lei, în creștere cu 21% față de anul anterior, și un profit de 6,9 milioane de lei (mai mare cu 73%), cu un număr de 20 de angajați.