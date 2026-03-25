Curtea Supremă a SUA tranșează un proces de referință: Furnizorii de internet nu sunt răspunzători pentru piratarea de muzică

Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit, miercuri, prin decizie unanimă, că furnizorii de servicii de internet nu pot fi trași la răspundere când utilizatorii piratează muzică în mediul online, a scris AFP.

Cox Communications ceruse instanței supreme să anuleze verdictul unui juriu privind acordarea de daune de 1 miliard de dolari pentru Sony Music Entertainment și alte case de discuri. Furnizorul fusese acuzat că nu a luat măsuri împotriva clienților acuzați de descărcarea ilegală de muzică protejată de drepturi de autor.

Curtea Supremă a dat câștig de cauză Cox Communications, printr-o decizie adoptată cu 9-0, și a spus că un furnizor este răspunzător pentru pirateria de muzică „numai dacă intenționa ca serviciul furnizat să fie utilizat pentru încălcarea drepturilor de autor”.

„O companie nu este răspunzătoare din perspectiva încălcării de drepturi de autor doar pentru simpla furnizare a unui serviciu publicului general, cunoscând că acesta va fi folosit de unii pentru a încălca drepturile de autor”, a declarat instanța în opinia redactată de judecătorul Clarence Thomas.

„Cox a descurajat în mod repetat încălcarea drepturilor de autor, prin trimiterea de avertismente, suspendarea serviciilor și închiderea conturilor”, potrivit instanței.

„Un furnizor induce încălcarea drepturilor de autor dacă o încurajează în mod activ prin acte specifice”, a explicat Curtea Supremă a SUA. „Cox nici nu a indus încălcarea drepturilor de autor de către utilizatorii săi, nici nu a furnizat un serviciu adaptat pentru încălcare”, a mai considerat instanța.

Reacție companiei: „Victorie decisivă pentru industrie și poporul american”

Furnizorul a salutat decizia Curții Supreme, pe care a descris-o drept o „victorie decisivă pentru de internet în bandă largă și pentru poporul american care depinde de servicii de internet fiabile”.

„Această opinie afirmă faptul că furnizorii de servicii de internet nu sunt polițiști ai drepturilor de autor și nu ar trebui să fie trași la răspundere pentru acțiunile clienților lor”, a declarat compania într-un comunicat.

În decembrie, în timpul pledoariilor de la Curtea Supremă, Joshua Rosenkranz, un avocat care îl reprezintă pe Cox, susținea că pot exista consecințe „cataclismice” dacă instanța nu limitează răspunderea companiei pentru drepturile de autor.

Singura modalitate prin care un furnizor de servicii de internet poate evita răspunderea legală este „să taie internetul, nu numai pentru cel acuzat de încălcare, ci și pentru oricine altcineva care folosește aceeași conexiune”, mai spunea Rosenkranz.

Decizia de miercuri a fost salutată și de Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU), care a catalogat-o drept o „victorie pentru libertatea de exprimare online”.

„Dacă este definită prea larg, răspunderea secundară pentru drepturile de autor în cazul furnizorilor de servicii de internet poate reprezenta o amenințare serioasă la adresa libertății de exprimare online”, a declarat Evelyn Danforth-Scott, avocat ACLU, într-un comunicat.

În schimb, Asociația Industriei Americane de Înregistrări (RIAA) și-a exprimat dezamăgirea.

„Pentru a fi eficientă, legea drepturilor de autor trebuie să protejeze creatorii și piețele de încălcări dăunătoare”, a declarat președintele și directorul executiv al RIAA, Mitch Glazier.

