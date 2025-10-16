Instanța Supremă decide astăzi dacă atacă la CCR legea privind plata pensiilor private

Pensionari discuta cu reprezentantii presei si oficialii Caselor de Pensii de care apartin privind recalcularea pensiei, in Bucuresti, 23 august 2024. Inquam Photos / Octav Ganea

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație urmează discute astăzi, 16 octombrie, în ședință, dacă atacă sau nu la Curtea Constituțională proiectul de lege privind plata pensiilor private, care a fost adoptat, miercuri, de către Camera Deputaților.

Ședința este programată să înceapă de la ora 14.00.

„La data de 16 octombrie 2025, ora 14:00, judecătorii instanței supreme sunt convocați pentru constituirea în Secții Unite în vederea exercitării atribuției prevăzută de dispozițiile art. 27 li. b din Legea 304/2022 privind organizarea judiciară. Ordinea de zi a ședinței: Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private(PL-x nr.320/2025)”, se arată într-un comunicat al ÎCCJ.

Proiectul de lege inițiat de Guvernul Bolojan care prevede modificarea modului în care pot fi retrași banii din pensii private a fost adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional. S-au înregistrat 178 de voturi ”pentru”, 64 de voturi împotrivă şi 22 abţineri.

Legea prevede că, la pensie, românii vor putea retrage ca avans doar 30% din suma acumulată, iar restul sumei va fi eșalonată la plată cel puțin 8 ani. Excepție vor face pacienții oncologici și persoanele cu fonduri acumulate mai mici decât de 12 ori valoarea pensiei minime, care vor putea retrage toți banii dintr-o singură tranșă.