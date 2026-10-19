Curtea Supremă din SUA se va pronunța asupra unei interdicții care durează de aproape 160 de ani

Curtea Supremă a Statelor Unite a acceptat luni să se pronunţe asupra legalităţii unei interdicţii federale privind distilarea băuturilor alcoolice la domiciliu, instituită în 1868, după Războiul Civil, pentru a combate evaziunea fiscală în acest sector, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Disputa opune administraţia preşedintelui Donald Trump unor reclamanţi care susţin că interdicţia privind distilarea la domiciliu depăşeşte autoritatea Congresului. Mai multe state americane conduse de republicani au susţinut demersul juridic împotriva acestei legi.

După Războiul Civil, Congresul SUA a urmărit protejarea veniturilor federale prin adoptarea unei legi care interzicea distilarea băuturilor alcoolice la domiciliu. În forma sa actuală, legea prevede pentru cei care o încalcă pedepse de până la cinci ani de închisoare şi o amendă de 10.000 de dolari.

Contestarea legalităţii acestei interdicţii a dus la opinii divergente în rândul curţilor federale de apel.

În luna aprilie, Curtea de Apel din New Orleans a declarat legea neconstituţională, calificând-o drept un mijloc inutil şi neadecvat prin care Congresul îşi exercită puterea de a impune taxe. Câteva zile mai târziu, Curtea de Apel din Cincinnati a confirmat constituţionalitatea legii, apreciind că aceasta reprezintă „un mijloc necesar şi adecvat” pentru colectarea accizelor federale asupra băuturilor alcoolice distilate.

Aceste decizii contradictorii au determinat atât Departamentul de Justiţie, cât şi reclamanţii să se adreseze Curţii Supreme.

Procurorii generali din 15 state conduse de republicani, printre care Ohio, Florida şi Idaho, au depus un memoriu la Curtea Supremă în sprijinul celor care contestă interdicţia, solicitând judecătorilor să tranşeze această divergenţă dintre curţile de apel.

De asemenea, în solicitarea sa, Departamentul de Justiţie a subliniat importanţa protejării veniturilor federale.

„Congresul a restricţionat distilarea la domiciliu în urmă cu 160 de ani, ca răspuns la o lungă istorie de evaziune fiscală în ceea ce priveşte taxele pe băuturile spirtoase”, au scris avocaţii Departamentului de Justiţie. „Guvernul are un interes substanţial în a-şi exercita autoritatea de a proteja o sursă semnificativă de venituri fiscale, o sursă care a fost utilizată pentru a achita datoriile din Războiul de Independenţă la momentul fondării naţiunii şi care, în prezent, generează anual miliarde de dolari sub formă de venituri fiscale”, au precizat avocaţii Departamentului de Justiţie.