Cutremur de 3,7 grade produs duminică în judeţul Buzău

Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade s-a produs duminică după-amiază, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Inițial, a fost anunțat un seism de 3,6 grade, produs la o adâncime de 140 de kilometri, dar seismologii au revizuit apoi atât intensitatea cutremurului, cât şi adâncimea la care a avut loc.

Astfel, seismul de duminică a avut o magnitudine de 3,7 grade şi s-a produs la adâncimea de 138 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km nord-vest de Buzău, 60 km vest de Focşani, 61 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 65 km est de Braşov şi 75 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul anului, în România au avut loc 24 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7 grade.