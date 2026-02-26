Cutremur de intensitate III în România, joi seară. În ce orașe a fost resimțit

Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs joi seară în zona seismică Vrancea, potrivit datelor oficiale transmise de autorități.

„În ziua de 26 Februarie 2026 la ora 19:21:52 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 107.9km. Intensitate: III”, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

INFP precizează că seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe:

35km Vest de Focsani,

70km Nord de Buzău,

74km Est de Sfântu-Gheorghe,

88km Sud-Vest de Bârlad,

88km Sud de Bacău,

89km Est de Brașov.

Acesta este cel mai important seism din ultimul an, în condițiile în care cele mai mari seisme din 2025, ambele cu magnitudinea 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai, în județul Vrancea.

Ce alte cutremure de peste 4 grade s-au produs în 2024–2025

Potrivit unei cronologii realizate de Agerpres, în perioada 2024–2025, în România s-au produs mai multe seisme cu magnitudinea 4 și peste 4.

2025

25 octombrie – În zona seismică Vrancea s-au produs două cutremure în mai puțin de o oră, ambele având magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter. Primul seism s-a produs la ora 04:19, la o adâncime de 129,2 km, iar al doilea a avut loc la ora 05:11, la o adâncime de 126,7 km. Ambele au avut loc în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu-Gheorghe.



22 octombrie – Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs la ora 10:23 în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut loc la adâncimea de 89,9 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 39 km vest de Focșani, 72 km est de Sfântu-Gheorghe, 75 km nord de Buzău.



15 octombrie – Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs la ora 7:57, în județul Satu Mare. Seismul a avut loc la adâncimea de 3,1 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 16 km est de Satu Mare, 39 km vest de Baia Mare, 65 km nord de Zalău.



22 august – Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs la 22 august 2025, la ora 14:18, în județul Gorj. Seismul a avut loc la adâncimea de 15 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 16 km nord-vest de Târgu Jiu, 67 km sud de Hunedoara, 73 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 81 km sud de Deva, 93 km vest de Râmnicu Vâlcea.



11 mai – Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 grade s-a produs, în zona seismică Vrancea, nefiind semnalate pagube materiale sau victime, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Cutremurul s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.



24 martie – Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs, la ora 10:14, în județul Vrancea, zona seismică Vrancea, la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor orașe: 37 kilometri vest de Focșani, 72 km nord de Buzău, 72 km est de Sfântu-Gheorghe, 87 km sud de Bacău, 87 km est de Brașov, 88 km sud-vest de Bârlad, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.



13 februarie – Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs, la ora 22:44, în județul Buzău, zona seismică Vrancea, la adâncimea de 119,4 km, în apropierea următoarelor orașe: 55 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km nord-vest de Buzău, 61 km est de Brașov, 63 km vest de Focșani și 77 km nord de Ploiești.

2024

16 septembrie – Un cutremur cu magnitudinea 5,5 s-a produs, la ora 17:40, în județul Buzău, zona seismică Vrancea, la adâncimea de 152,53 km, în apropierea orașelor: 52 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 54 km est de Brașov, 62 km nord-vest de Buzău, 70 km vest de Focșani, 72 km nord Ploiești și 97 km nord-est de Târgoviște.



10 august – Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs la ora locală 23:46, în județul Arad, zona Banat, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de cinci kilometri în apropierea următoarelor orașe: 59 km este de Arad, 68 km vest de Deva, 72 km vest de Hunedoara, 77 km nord de Reșița.



6 august – Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, la ora locală 16:04, în județul Vrancea, zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de INCDFP. Seismul a avut loc la adâncimea de 140 km, în apropierea orașelor: 43 km vest de Focșani, 66 km nord de Buzău, 67 km est de Sfântu-Gheorghe, 80 km est de Brașov, 95 km sud de Bacău, 97 km sud-vest de Bârlad și 99 km nord-est de Ploiești.



1 august – Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, la ora locală 15:09, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor publicate de INCDFP. Adâncimea la care a avut loc cutremurul a fost de 128,8 km. Seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 38 km vest de Focșani, 55 km nord de Buzău, 75 km est de Sfântu-Gheorghe, 85 km est de Brașov, 93 km nord-est de Ploiești, 99 km sud-est de Bârlad.



7 mai – Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, la ora 18:32, în județul Buzău, potrivit INCDFP. Seismul a avut loc la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor orașe: 44 km vest de Focșani, 51 km nord de Buzău, 72 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 80 km est de Brașov și 86 km nord-est de Ploiești.



29 februarie – Un cutremur de 4,2 grade pe Richter s-a produs, la ora locală 11:25, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit INCDFP. Seismul s-a produs la adâncimea de 140 km, în apropierea următoarelor orașe: 57 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 59 km vest de Focșani, 60 km nord-vest de Buzău, 64 km est de Brașov și 80 km nord-est de Ploiești.



15 ianuarie – Un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs, la ora 11:01, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, la adâncimea de 80 de km, în apropierea următoarelor orașe: 44 km vest de Focșani, 66 km est de Sfântu-Gheorghe, 73 km nord de Buzău, 81 km est de Brașov, 88 km sud de Bacău și 93 km sud-vest de Bârlad.

Foto: Belish | Dreamstime.com