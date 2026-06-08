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Alerte de tsunami după un cutremur cu magnitudinea 7,8 în Filipine. Mai multe victime în urma puternicului seism

Alexandra Coșlea
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Puternicul cutremur cu magnitudinea de 7,8, care a avut loc luni dimineață, în largul insulei Mindanao, din sudul Filipinelor, a declanșat alerte de tsunami în Pacific, relatează AFP și Reuters.

Au fost emise alerte de tsunami în Filipine, Indonezia și de către Sistemul american de avertizare împotriva tsunami-urilor, iar locuitorii din zonele de coastă au fost îndemnați să se refugieze pe terenuri mai înalte.

Vastul arhipelag indonezian, la fel ca cel al Filipinelor, se confruntă cu o activitate seismică și vulcanică frecventă datorită poziției sale pe „centura de foc a Pacificului”.

Poliția filipineză a anunțat luni că cel puțin trei persoane au murit și patru au fost rănite în urma seismului care a lovit sudul țării.

Nu au fost furnizate detalii cu privire la victimele confirmate.