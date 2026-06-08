Alerte de tsunami după un cutremur cu magnitudinea 7,8 în Filipine. Mai multe victime în urma puternicului seism

Un restaurant s-a prăbușit în urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade, care a avut loc în orașul General Santos, în sudul Filipinelor, pe 8 iunie 2026. Sursă foto: Queenie Rose Adaya / AFP / Profimedia

Puternicul cutremur cu magnitudinea de 7,8, care a avut loc luni dimineață, în largul insulei Mindanao, din sudul Filipinelor, a declanșat alerte de tsunami în Pacific, relatează AFP și Reuters.

Au fost emise alerte de tsunami în Filipine, Indonezia și de către Sistemul american de avertizare împotriva tsunami-urilor, iar locuitorii din zonele de coastă au fost îndemnați să se refugieze pe terenuri mai înalte.

Vastul arhipelag indonezian, la fel ca cel al Filipinelor, se confruntă cu o activitate seismică și vulcanică frecventă datorită poziției sale pe „centura de foc a Pacificului”.

QUAKE. A power transformer at the corner of Rizal and Bolton streets in Davao City sways due to a strong earthquake on Monday (June 8, 2026).



The tremor prompted employees and customers to immediately evacuate nearby establishments. Workers from several food chain restaurants… pic.twitter.com/bSoHYUms7w — Philippine News Agency (@pnagovph) June 8, 2026

Poliția filipineză a anunțat luni că cel puțin trei persoane au murit și patru au fost rănite în urma seismului care a lovit sudul țării.

At least one person was killed and four others were injured following earthquakes that struck the Philippines, according to local media reports on Monday. Footage showed the moment a building collapsed in the affected area. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology… pic.twitter.com/Qo4uFG01Os — Global Times (@globaltimesnews) June 8, 2026

Nu au fost furnizate detalii cu privire la victimele confirmate.